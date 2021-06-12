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【逆天奇案】Wing與森Sir破鏡未重圓　馮盈盈被封「國民妖精」感榮幸【有片】

娛樂 11:35 2021/06/12

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

《逆天加案》大結局，陳展鵬、林夏薇與馮盈盈三人各走各路。

TVB劇集《逆天奇案》昨晚（6月11日）播出大結局，終極大奸角魏子樂（張頴康飾）企圖與森Sir（陳展鵬飾）及Wing（林夏薇飾）同歸於盡，最終Ana（馮盈盈飾）及時趕到，並扮尤麗（劉佩玥飾）現身，終成功救出二人，子樂就因吸毒過盛致死。

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Wing與森Sir歷生死。（截圖）

森Sir與Wing破鏡難重圓

「殺虎案」終告一段落，森Sir就趕往處理感情事，本以為在臨死前向Wing許下一番結婚誓言可以成功箍煲，豈料Wing卻指雖然當刻滿是感動，但在醫院醒過來後仍然無法接受他曾出軌及隱瞞她，故拒絕破鏡重圓。

另一邊廂，Ana退出決意放下對森Sir的一段情，決意離港，最終三人各走各路，大結局反傳統，沒有如傳統TVB劇的BBQ式大團圓結局。

【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳　張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關

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網民看過結局後就有兩種反應，一種是對Wing與森Sir最後未有復合而感不開心。

另一種則是認同破鏡難重圓：「錯就係錯，破鏡無可能重圓，避嫌無做好怪邊個？呢個結果ok，對世人警醒，唔好個個都以為可以將功補過。」

馮盈盈演出受關注。（截圖）

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馮盈盈演出引關注

《逆天奇案》中討論度最高的除有反派CP張頴康及劉佩玥外，馮盈盈今次演出的角色Ana，因為做第三者介入陳展鵬與林夏薇，令觀眾恨得咬牙切齒，更指其角色有心令劇中陳展鵬「上錯床」做錯事，分明是有機心，更封她為「國民妖精」。

面對此封號，馮盈盈接受訪問時大方表示有同感，亦指如果觀眾無反應、不憎Ana才代表自己失敗。她亦表示如有機會參與續集演出，希望扭轉形象做「仙女」，向親切的形象進發。

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同場加映：劉佩玥專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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