【主題論壇】駱惠寧稱若非中央撥亂反正　香港怎能迎來由亂及治

▲ 香港中聯辦主任駱惠寧以百年偉業的「香江篇章」為題作出演講。（直播截圖）

「中國共產黨與『一國兩制』」主題論壇今日（12日）舉行，香港中聯辦主任駱惠寧在發表主旨演講時指出，香港在2019年爆發的「修例風波」是嚴重踐踏法治和社會秩序、破壞香港繁榮穩定，以及嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，又反問指，若非中央一系列撥亂反正的重大決策，香港又如何能從「黑暴」「攬炒」中走出來。

駱惠寧以百年偉業的「香江篇章」為題作出演講，指回歸以來，中國共產黨領導香港「一國兩制」事業在探索中不斷前進，包括在政治、經濟及文化方面，例如政治上，正確處理維護中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權的關係，就基本法五次釋法，頒布實施香港國安法，完善特別行政區選舉制度，香港「一國兩制」的憲制基礎愈加完善；經濟上，把發揮祖國內地堅強后盾作用和提高香港自身競爭力有機結合，出台系列政策惠港惠民，支持香港抵禦兩次金融危機和兩次重大疫情，使香港在各種風雨來襲時始終堅挺不倒；文化上，鼓勵香港發揮國際大都會中外文化交融的優勢，擴大深化與內地交流合作，廣泛參與國際文化藝術交流活動，香港的國際影響力日益提升。

他反問，部分在回歸前斷定「香港已死」的西方媒體，該如何解釋香港「持續多年被評選為全球最具競爭力地區」這一事實？他又指出，那些今天仍在「唱衰香港」、宣稱「兩制已死」的人，歷史將繼續以無可辯駁的事實回應他們的無知與偏見。

他又指出，在回歸以來，香港「一國兩制」實踐取得了舉世公認的成功，但在反中亂港勢力的煽惑下，也出現了「積非成是」的觀念誤區和「變形」「走樣」的現實風險。特別是2019年爆發的「修例風波」，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。

他強調，有很多人擔憂，「一國兩制」是否仍能搞下去，在面對香港回歸以來最嚴峻的局面，以國家主席習近平為核心的黨中央堅持依法治港，築牢了維護國家安全的防線，維護了「愛國者治港」根本原則，粉碎了反中亂港勢力「顏色革命」的圖謀，「一國兩制」重回正軌；又指正因這個過程，令香港各界進一步認識到「一國」是「兩制」的前提和基礎，「一國」是根，根深才能葉茂;「一國」是本，本固才能枝榮。

很難設想，如果沒有中央一系列撥亂反正的重大決策，香港如何能從「黑暴」「攬炒」中走出，又怎能迎來由亂及治的重大轉折？

駱又指，在過去24年，中國共產黨不斷豐富發展「一國兩制」理論和實踐，將「一國兩制」從治國理政的「嶄新課題」和「重大課題」，提升為中國特色社會主義的「基本方略」和「顯著優勢」，以香港治理的成就豐富了黨在新時代治國理政的內涵。

面向未來，在國家不斷推進治理體系和治理能力現代化、中國特色社會主義制度更加成熟定型的過程中，中央將繼續堅持和完善「一國兩制」制度體系。他又指，香港與憲制秩序相關的制度機制，有效的要堅持，缺失的要修補，跑偏的要糾正，過時的要更新。事實將繼續證明，堵塞了漏洞、彌補了缺陷、兼顧各方利益的「一國兩制」制度體系，將更好維護國家主權、安全和發展利益，更好落實中央全面管治權，更好促進香港長期繁榮穩定，更好保障香港居民的自由和民主權利。

駱惠寧又強調，那些叫囂「結束一黨專政」、否定黨對「一國兩制」事業領導的人，那些企圖把香港作為地緣政治的棋子、遏制中國的工具、滲透內地橋頭堡的人，是在毀壞「一國兩制」制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵。事實將繼續證明，維護中國共產黨的領導，就是維護「一國兩制」，就是維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，就是維護香港的光明前途和香港同胞的根本福祉。

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責任編輯：郭詩詩