【主題論壇】林鄭月娥指香港面對前所未有政治衝擊　黨及時讓香港由亂向治

▲ 林鄭月娥在主題論壇致辭。（政府新聞網圖片)

「中國共產黨與『一國兩制』」主題論壇今日(12日)在香港舉行，行政長官林鄭月娥致辭時表示，在過去兩年，香港面對前所未有的政治衝擊，指在黨的領導下，及時讓香港由亂向治，形容是「極不容易的過程」。

林鄭月娥以「準確貫徹『一國兩制』確保香港長期繁榮穩定」為題作致辭，在中國共產黨的領導下，中華民族至今實現了從站起來到富起來、再到強起來的偉大飛躍，新中國無論在經濟、社會、文化科技等領域均取得輝煌成就，在國際間的地位也與日俱增，而國家現在已經成為世界第二大的經濟體，第一大工業國，第一大貨物貿易國及第一大的外匯儲備國，現時人均生產總值超過1萬美元，人民的生活大大改善，令每一個中國人驕傲。

她又指，國家在面對新冠肺炎嚴峻挑戰時，採取果斷措施，成功控制疫情，在世界主要經濟體中率先回復經濟增長，並積極支援世衞及其他國家的抗疫工作。

林說，在過去兩年，香港面對前所未有的政治衝擊，出現了危害國家安全的極大風險，在黨的領導下，中央始終依照《憲法》和《基本法》辦事，堅持「一國兩制」的原因，以解決香港的問題，及時讓香港由亂向治，完善了特區的選擇制度，確保「愛國者治港」。她形容此乃一個「極不容易的過程」，指中央堅守對「一國兩制」的初心，充分展現了中國共產黨對理想的堅持、對信念的堅定，和那份來自共產黨制度優勢自信。

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責任編輯：郭詩詩