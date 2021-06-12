  • 27°C
香港時間 : 2021612日 (週六) 13:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【主題論壇】林鄭月娥指香港面對前所未有政治衝擊　黨及時讓香港由亂向治

社會 11:44 2021/06/12

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

林鄭月娥在主題論壇致辭。（政府新聞網圖片)

「中國共產黨與『一國兩制』」主題論壇今日(12日)在香港舉行，行政長官林鄭月娥致辭時表示，在過去兩年，香港面對前所未有的政治衝擊，指在黨的領導下，及時讓香港由亂向治，形容是「極不容易的過程」。

林鄭月娥以「準確貫徹『一國兩制』確保香港長期繁榮穩定」為題作致辭，在中國共產黨的領導下，中華民族至今實現了從站起來到富起來、再到強起來的偉大飛躍，新中國無論在經濟、社會、文化科技等領域均取得輝煌成就，在國際間的地位也與日俱增，而國家現在已經成為世界第二大的經濟體，第一大工業國，第一大貨物貿易國及第一大的外匯儲備國，現時人均生產總值超過1萬美元，人民的生活大大改善，令每一個中國人驕傲。

她又指，國家在面對新冠肺炎嚴峻挑戰時，採取果斷措施，成功控制疫情，在世界主要經濟體中率先回復經濟增長，並積極支援世衞及其他國家的抗疫工作。

林說，在過去兩年，香港面對前所未有的政治衝擊，出現了危害國家安全的極大風險，在黨的領導下，中央始終依照《憲法》和《基本法》辦事，堅持「一國兩制」的原因，以解決香港的問題，及時讓香港由亂向治，完善了特區的選擇制度，確保「愛國者治港」。她形容此乃一個「極不容易的過程」，指中央堅守對「一國兩制」的初心，充分展現了中國共產黨對理想的堅持、對信念的堅定，和那份來自共產黨制度優勢自信。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
今日 10:15
【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
【公私營協作】范鴻齡指醫管局將選定專科試行「共同醫治」模式　料今年稍後時間推出
今日 10:37
【公私營協作】范鴻齡指醫管局將選定專科試行「共同醫治」模式　料今年稍後時間推出
【主題論壇】駱惠寧稱若非中央撥亂反正　香港怎能迎來由亂及治
今日 11:16
【主題論壇】駱惠寧稱若非中央撥亂反正　香港怎能迎來由亂及治

你可能感興趣

【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
今日 10:15
【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
【公私營協作】范鴻齡指醫管局將選定專科試行「共同醫治」模式　料今年稍後時間推出
今日 10:37
【公私營協作】范鴻齡指醫管局將選定專科試行「共同醫治」模式　料今年稍後時間推出
【主題論壇】駱惠寧稱若非中央撥亂反正　香港怎能迎來由亂及治
今日 11:16
【主題論壇】駱惠寧稱若非中央撥亂反正　香港怎能迎來由亂及治
疫情 中國共產黨 一國兩制 政治 世界衞生組織 文娛藝術 林鄭月娥 行政

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶