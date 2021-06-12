【主題論壇】梁振英指中國共產黨以「一國兩制」和平解決領土和主權問題　樹立法治和民主典範

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「中國共產黨與『一國兩制』」主題論壇今日(12日)在香港舉行，全國政協副主席梁振英致辭時表示，中國共產黨不僅開創了以「一國兩制」和平解決歷史遺留下來的領土和主權問題的先河，也樹立了法治和民主的典範。

梁振英今日以「『一國兩制』的法治和民主」為題進行致辭，指1984年12月19日，在共產黨領導下，中國政府和英國政府完成談判，成功地按照「一個國家」，「兩種制度」，「港人治港」，高度自治的國策，實現了長期以來中國人民收回香港的共同願望，保持了香港的繁榮穩定，並聲明「中華人民共和國全國人民代表大會將以中華人民共和國香港特別行政區基本法規定之」。他表示，《基本法》既是全國性法律，也是香港特別行政區的法律，將中央對地方的基本方針政策以全國性法律和香港法律「規定之」，在全國範圍內遵守，是法治的最高體現。

梁續指，1985年4月10日，全國人民代表大會決定成立「基本法起草委員會」。在第一次會議上，基本法起草委員會決定用5年時間起草《基本法》，並發起籌組「基本法諮詢委員會」。《基本法》的諮詢為期4年多，是香港至今時間最長、規模最大、具有廣泛代表性的諮詢工作，諮委會的180名委員來自工商、勞工、政界、專業、宗教、公務人員、小販、教師、學生等多個界別，也有外籍人士。

他說，諮委會設專題小組，在會內會外展開廣泛的諮詢，包括設立會見市民制度，讓市民可以當面表達意見，並將諮詢所得形成大量包括專題報告和逐條的條文報告等，供社會和起草委員會參考，市民反應熱烈，索取的報告超過12萬份。在1988和1989年，諮委會分別就《基本法徵求意見稿》和《基本法草案》進行了全港性的深入諮詢工作，每次諮詢，香港市民都取閱了近100萬本文本，並據此反饋意見，指以這種態度和方式起草《基本法》，是民主的最高體現。

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責任編輯：郭詩詩