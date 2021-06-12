  • 27°C
香港時間 : 2021612日 (週六) 13:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【燕鷗繁殖季】正值燕鷗繁殖季　漁農自然護理署籲市民勿登「燕鷗島」

社會 12:30 2021/06/12

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

黑枕燕鷗為其中一種來港繁殖的燕鷗。（鍾潤德攝/香港觀鳥會提供）

漁農自然護理署表示，每年的5月至9月是燕鷗繁殖季，其中褐翅燕鷗、黑枕燕鷗，以及粉紅燕鷗會飛到本港遠離人煙的岩石小島繁殖，呼籲市民不要騷擾燕鷗。

發言人提到，在繁殖季節時，不應登上「燕鷗島」或者接近燕鷗的蛋及雛鳥，如果坐船出海觀賞燕鷗，應要與「燕鷗島」保持20米以上距離，並留在船上拍照，強調千萬不可用航拍機拍攝，提醒市民要好好愛護燕鷗。

香港觀鳥會早兩年發現，有遊人在燕鷗繁殖期期間，登上本港燕鷗繁殖的荒島上，並近距離與鳥蛋拍照，又越過圍欄，走入燕鷗繁殖區，觀鳥會譴責登島者的行為，認為會影響燕鷗繁殖活動，呼籲市民遵守漁護署建議的觀賞燕鷗守則，不要在繁殖期間登島，又促請漁護署加強執法及實施有效的保育措施，以防繁殖燕鷗受到人為干擾。詳情即看：【下一頁】

燕鷗是一種多在海洋中活動的海鳥，只在特定時間才回到陸地繁殖，在香港有紀錄的12種燕鷗中，有3種會於每年5月至9月在離岸小島繁殖，分別是粉紅燕鷗、黑枕燕鷗及褐翅燕鷗。

漁護署建議的保護和觀賞燕鷗守則：

  • 漁農自然護理署已在一些燕鷗繁殖地點豎立警告牌，遊人請依從指示，不要干擾燕鷗繁殖；
  • 切勿在繁殖季節（5月至9月）登上燕鷗島，觀賞燕鷗宜在船上進行，一般須距離燕鷗島至少20米以上；
  • 切勿接近燕鷗的巢、蛋和雛鳥；
  • 請勿接觸、取走或傷害燕鷗的蛋和雛鳥；
  • 請勿在繁殖地點附近拋擲和收集石頭、叫囂或使用揚聲器、生火或帶放寵物；
  • 請勿採摘或破壞繁殖地點周圍的植物；
  • 請帶走垃圾，不要將魚絲、魚、魚網等或其他釣魚用具棄置於燕鷗島上。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

 

相關文章

【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
今日 10:15
【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
【新冠肺炎】消息：新增約3宗輸入個案　本地繼續「零確診」
今日 11:40
【新冠肺炎】消息：新增約3宗輸入個案　本地繼續「零確診」
【公私營協作】范鴻齡指醫管局將選定專科試行「共同醫治」模式　料今年稍後時間推出
今日 10:37
【公私營協作】范鴻齡指醫管局將選定專科試行「共同醫治」模式　料今年稍後時間推出

你可能感興趣

【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
今日 10:15
【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
【新冠肺炎】消息：新增約3宗輸入個案　本地繼續「零確診」
今日 11:40
【新冠肺炎】消息：新增約3宗輸入個案　本地繼續「零確診」
【公私營協作】范鴻齡指醫管局將選定專科試行「共同醫治」模式　料今年稍後時間推出
今日 10:37
【公私營協作】范鴻齡指醫管局將選定專科試行「共同醫治」模式　料今年稍後時間推出
陸地 香港 漁護署 護理

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶