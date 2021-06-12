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【復活生菜】生菜放雪櫃太耐變軟不新鮮　日本專家教簡單1招回復清脆爽口

食用安全 14:32 2021/06/12

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

日本專家教1分鐘內令生菜還原新鮮爽脆。

生菜雖然好食，但萬一放在雪櫃太耐，就容易變軟不再新鮮。日本電視台節目《ZIP！》日前就請來專家和田由貴教大家如何「復活」生菜，只需短短1分鐘，就可以令生菜回復爽脆，非常神奇。

前後對比。

生菜放在雪櫃太耐，容易變軟發黑，但原來只要準備50°C的熱水及一盤冷水，就可以令生菜回復爽脆。

將生菜完全浸在50°C的熱水中約30秒。

首先，將生菜撕開一片片，撕成可浸泡在熱水中的大小。然後完全浸在50°C的熱水中約30秒，然後「過冷河」，即用冷水浸一次生菜。冷卻一段時間後再撈起。

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這樣生菜就能回復爽脆。主持進食處理過的生菜時，也聽到咬開生菜清脆的聲音，並表示味道完全不一樣。

「復活」生菜的原理

其實生菜變軟是因為隨著時間流逝而細胞收縮。放入熱水就可以將細胞重新復原，令生菜再次變得新鮮。而且這個方法不只對生菜有效，菠菜、青瓜也同樣可以。

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同場加映：70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥

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【同場加映影片】　「麥包」麥長青速煮零失敗「金菇豚肉卷」

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責任編輯：羅嘉欣

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