【復活生菜】生菜放雪櫃太耐變軟不新鮮　日本專家教簡單1招回復清脆爽口

▲ 日本專家教1分鐘內令生菜還原新鮮爽脆。

生菜雖然好食，但萬一放在雪櫃太耐，就容易變軟不再新鮮。日本電視台節目《ZIP！》日前就請來專家和田由貴教大家如何「復活」生菜，只需短短1分鐘，就可以令生菜回復爽脆，非常神奇。

▲ 前後對比。

生菜放在雪櫃太耐，容易變軟發黑，但原來只要準備50°C的熱水及一盤冷水，就可以令生菜回復爽脆。

▲ 將生菜完全浸在50°C的熱水中約30秒。

首先，將生菜撕開一片片，撕成可浸泡在熱水中的大小。然後完全浸在50°C的熱水中約30秒，然後「過冷河」，即用冷水浸一次生菜。冷卻一段時間後再撈起。

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這樣生菜就能回復爽脆。主持進食處理過的生菜時，也聽到咬開生菜清脆的聲音，並表示味道完全不一樣。

「復活」生菜的原理

其實生菜變軟是因為隨著時間流逝而細胞收縮。放入熱水就可以將細胞重新復原，令生菜再次變得新鮮。而且這個方法不只對生菜有效，菠菜、青瓜也同樣可以。

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責任編輯：羅嘉欣