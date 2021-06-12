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【疫苗接種】伊利沙伯醫院內科感染及傳染病科及臨床微生物科醫生接種率為100%

社會 13:00 2021/06/12

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伊利沙伯醫院內科ID醫生及臨床微生物科醫生的接種率是100%。（網上圖片)

新冠疫苗接種計劃開展已今已逾3個月，不少走在疫情最前線的醫護都會選擇接種疫苗，其中伊利沙伯醫院內科感染及傳染病科及臨床微生物科醫生的接種率為100%，即所有醫生已經接種兩劑新冠疫苗。

伊利沙伯醫院內科感染及傳染病科(ID)主管胡德超醫生表示，來自內科ID醫生、兒科ID醫生、臨床微生物科醫生及ID藥劑師每星期都會一同討論病人個案，當他問及「當中有誰打了針」時，醫生們都各自舉起手。

他表示，醫院鼓勵所有同事積極響應新冠疫苗接種，其中醫生的新冠疫苗接種率較其他職系都要高。根據個別部門的自行統計，內科ID醫生及臨床微生物科醫生的接種率是100% ，即所有醫生已經接種兩劑新冠疫苗。

派往感染及傳染病科工作的深切治療部副顧問醫生翁世光對於結果並不意外，他解釋指，不只是研究數據，國際上很多地方的真實接種數據均顯示疫苗有效預防感染。

在接種疫苗上，同事之間的專業交流、甚或辯論，都是圍繞選擇甚麼疫苗較好，而不是要不要打疫苗，我們討論愈多，就愈能互相鼓勵作出行動。

翁世光又坦言在疫症之下，不論在工作或生活上都感到無奈，

疫情下，我在醫院看過不少彌留的病人，因為檢疫安排或各種原因，無法與家人好好道別，而我們生活上，也習慣一出門就要戴口罩，還有很多『新常態』並不正常，要結束這場疫症，疫苗是目前最有效的手段，而回復正常生活的這件事上，也不是沒有迫切性，希望更多人響應接種疫苗。

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責任編輯：郭詩詩

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