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【香港小姐2021】提名文青少女撼林作「東涌羅浩楷」　林母捧Bronte做港姐新抱踢走裕美

娛樂 13:33 2021/06/12

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林母提名Bronte選港姐。

2021港姐日前進行首輪面試，當中林作提名的「東涌羅浩楷」Kirsten（霍韻璇）成為話題，林作並透露Kirsten成功獲邀邀進入第二輪面試。

Kirsten因外表有「佛相」被提名網民熱議，林作力撐指Kirsten內心美麗，形容對方「神仙咁嘅樣」。不過原來林作母親（王莉妮）也有當港姐提名人，她提名氣質少女Bronte參選港姐，更想對方做新抱。

【香港小姐2021】網民舉行港姐「造美人」P圖大賽　「東涌羅浩楷」立即變美人

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網民讚林母有審美眼光

事因林作在社交平台公開與林母通訊截圖，他告知媽媽當了港姐提名人，想不到媽咪回覆稱她也有提名女士參加。

林母給兒子看她提名的女仔照片，說：「我提名這個正點，做埋新抱更好。」林作表示為公平起見，把母親所提名女士遮樣。不過眼利網民已迅速起底，找到林媽媽所提名的女仔的真身，就是19歲的Bronte，網民指林母的審美眼光比林作好。

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聲稱林作裕美快玩完

Bronte今年19歲，中文名霍穎璇，巧合與「東涌羅浩楷」Kirsten（霍韻璇）的中文名只一字之差。Bronte讀理工大學，具仙氣的她曾拍過銀行廣告。

從Bronte的IG上載生活照所見，她屬文青少女，平時喜歡去cafe及看英文書。

林母接受媒體訪問也稱，覺得Bronte與林作前度麥明詩相似，所以想對方做新抱，她更表示林作是時候「覺醒」，聲稱：「佢同裕美應該都差唔多。」似暗示林作裕美將分手。不過未知這只是林母一廂情願的想法，還是客觀的事實。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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