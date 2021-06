【洪永城結婚】黃翠如撰長文寫洪永城被轟綠茶婊　蕭正楠4字回應霸氣護妻

▲ 洪永城宣布結婚,黃翠如發長文祝福被罵矯情。

洪永城與女友梁諾妍於日前宣布結婚,而與洪永城一向老友的黃翠如就撰長文祝福,並稱呼對方作「洪大笨」及「笨城」,又感激梁諾妍接收對方:「感激你接收他,雖然他有太多缺點」

她寫道:「到後來,我發現他很會照顧別人,就是對我特別差,所以我怎會不討厭他⋯⋯ Inez, you are the one, 感激你接收他,雖然他有太多缺點,又污糟又煩又大男人,脾氣又差,又冇交帶,好多諗法但好少實行,話減肥個肚腩永遠喺度,每本書睇頭三頁當睇咗⋯⋯⋯但係你唔要佢,冇人要佢了。」

▲ 洪永城貿與黃翠如一直是旅遊節目好拍檔。

黃翠如被罵 蕭正楠發力護妻

雖然黃翠如撰寫的長文滿載朋友的愛與祝福,但有不少網民卻批評她用詞過份矯情及親暱,彷如「綠茶婊」,既不顧老公蕭正楠的感受,又令梁諾妍情何以堪。

有網民回應:「講真係人都睇得出你同佢友達以上,戀人未滿, 諗下阿雪雪雪感受好啲喎」,蕭正楠就霸氣回覆護妻:「感覺良好」

之後,黃翠如再以長文回應眾網民:「其實喺節目有講過,我同Tony,仲有兩個朋友,係好多年前,我哋結拜左做四兄弟姊妹,我是姊姊他是弟弟,其實友誼真係好簡單,但當然大家有權諗得好複雜。關於我對Tony的了解,識咗咁多年其實一啲都唔奇怪,而我同佢老婆亦都成日攞佢的特別之處來講笑。」

然後她進一步表示:「今次回應咁多,唔係怕比大家話,我都比大家話得慣,只係我覺得呢件係開心事,希望大家可以開心啲去睇,而我post之前亦都同Tony講咗, 我哋都係想呢件開心事同多啲人分享。好,我講完,你再睇多次成個post, 希望你都有多一點快樂。」禮貌的解釋與回應獲網民讚高EQ。

「有一種關係叫洪永城黃翠如」

洪永城與黃翠如相識於有線,後來一同轉投TVB,二人合拍過不少旅遊節目,合襯度令不少觀眾都以為二人是一對「戀人未滿,友達以上」的情侶。

2015年,二人一同出席海外頒獎禮,一張拖手行紅地氈的照片瘋傳,有網民更撰文表示「我諗每個男人心裏面都有一個黃翠如」,後又有「其實,每個女仔心目中大概都會有個洪永城」,二人關係成網絡熱話。

至後來,黃翠如與蕭正楠相戀結婚,洪永城亦經歷與唐詩詠拍拖分手,到現在與梁諾妍終決定拉埋天窗。多年來,洪永城與黃翠如都強調,由始至終二人都是好友及親如家人的關係。

