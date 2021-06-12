【洪永城結婚】黃翠如撰長文寫洪永城被轟綠茶婊　蕭正楠4字回應霸氣護妻

▲ 洪永城宣布結婚，黃翠如發長文祝福被罵矯情。

洪永城與女友梁諾妍於日前宣布結婚，而與洪永城一向老友的黃翠如就撰長文祝福，並稱呼對方作「洪大笨」及「笨城」，又感激梁諾妍接收對方：「感激你接收他，雖然他有太多缺點」

她寫道：「到後來，我發現他很會照顧別人，就是對我特別差，所以我怎會不討厭他⋯⋯ Inez, you are the one, 感激你接收他，雖然他有太多缺點，又污糟又煩又大男人，脾氣又差，又冇交帶，好多諗法但好少實行，話減肥個肚腩永遠喺度，每本書睇頭三頁當睇咗⋯⋯⋯但係你唔要佢，冇人要佢了。」

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▲ 洪永城貿與黃翠如一直是旅遊節目好拍檔。

黃翠如被罵 蕭正楠發力護妻

雖然黃翠如撰寫的長文滿載朋友的愛與祝福，但有不少網民卻批評她用詞過份矯情及親暱，彷如「綠茶婊」，既不顧老公蕭正楠的感受，又令梁諾妍情何以堪。

有網民回應：「講真係人都睇得出你同佢友達以上，戀人未滿， 諗下阿雪雪雪感受好啲喎」，蕭正楠就霸氣回覆護妻：「感覺良好」

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之後，黃翠如再以長文回應眾網民：「其實喺節目有講過，我同Tony，仲有兩個朋友，係好多年前，我哋結拜左做四兄弟姊妹，我是姊姊他是弟弟，其實友誼真係好簡單，但當然大家有權諗得好複雜。關於我對Tony的了解，識咗咁多年其實一啲都唔奇怪，而我同佢老婆亦都成日攞佢的特別之處來講笑。」

然後她進一步表示：「今次回應咁多，唔係怕比大家話，我都比大家話得慣，只係我覺得呢件係開心事，希望大家可以開心啲去睇，而我post之前亦都同Tony講咗, 我哋都係想呢件開心事同多啲人分享。好，我講完，你再睇多次成個post, 希望你都有多一點快樂。」禮貌的解釋與回應獲網民讚高EQ。

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「有一種關係叫洪永城黃翠如」

洪永城與黃翠如相識於有線，後來一同轉投TVB，二人合拍過不少旅遊節目，合襯度令不少觀眾都以為二人是一對「戀人未滿，友達以上」的情侶。

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2015年，二人一同出席海外頒獎禮，一張拖手行紅地氈的照片瘋傳，有網民更撰文表示「我諗每個男人心裏面都有一個黃翠如」，後又有「其實，每個女仔心目中大概都會有個洪永城」，二人關係成網絡熱話。

至後來，黃翠如與蕭正楠相戀結婚，洪永城亦經歷與唐詩詠拍拖分手，到現在與梁諾妍終決定拉埋天窗。多年來，洪永城與黃翠如都強調，由始至終二人都是好友及親如家人的關係。

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