【疫苗接種】朱敏健指要求未打針員工停工是否屬歧視　須視乎合理性及必要性

▲ 平等機會委員會主席朱敏健。（資料圖片)

新冠疫苗接種計劃至今已開展逾3個月，有不少公司會要求或鼓勵員工接種疫苗。平機會主席朱敏健表示，若僱主以保障公共衞生健康為由，推出一些措施而致員工間有差別待遇，技術上屬歧視；至於僱主要求未接種疫苗員工停工是否違反殘疾歧視條例，要視乎有關行動是否有合理及必要性，由於不同行業情況不同，故不能一概而論。

朱敏健今早（12日）接受電台訪問時指，若僱主將未打針員工調往其他分店，員工受到的差別待遇較小，亦可能對僱主的業務有幫助，因此合理性及必要性更大；但若僱主解僱未打針員工，要證明行動之必要性便困難得多。

他表示，不同行業的僱主要證明針對員工行動之合理性及必要性，有不同的難易程度，又舉例指，航空及旅遊業有更大理由要求員工接種，因當局有要求，如果不接種就不能開業，不過一些行業可能根本不需要員工接種才能營業，因此就未必符合合理及具必要性的要求。



朱續指，若有僱主為已打針員工提供獎金或雙糧，而沒有打針員工則不能領取，做法可能是非必要，有機會受法律挑戰；但若有食肆指出，已打針員工可接待更多客人或工作時間較長，屬衡工量值的獎勵，則未必涉及歧視。

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責任編輯：郭詩詩