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【大S離婚】大S宣布與汪小菲離婚後首度開腔　徐熙媛：我們被集體屠殺！

娛樂 13:52 2021/06/12

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單方面宣布與汪小菲離婚後首度開腔，大S：「我們被集體屠殺！」

身在台灣的大S（徐熙媛）於一星期前（6月5日）單方面宣布與結婚10年的丈夫汪小菲離婚，此後大S未有再就事件作出回應。於昨日（6月11日）大S終於「浮面」，並在社交網站留下驚人的言論：「我們被集體屠殺了！」

但是她又沒有進一步解釋所指是甚麼事，令人懷疑她的帳戶被盜用。不過及後她澄清自己的帳號沒被盜用，更謂：「狠話是保留的奧！」

【大S離婚】汪小菲大S共擁5.6億新台幣物業　台北豪宅屬徐熙媛名下

二人結婚十年，育有一對子女。（網上圖片）

【大S離婚】汪小菲表示對離婚不知情　徐熙媛曾獲奶奶讚值150分

大S網上大控訴

大S與汪小菲於2011年結婚，育有一對子女。因為新冠肺炎疫情的關係，汪小菲去年7月從台灣飛返中國內地後，與太太和家人一直分隔兩地，直到近日汪小菲就台灣疫情問題發表言論，坊間估計他的言論過於激動，惹怒了太太大S，於本月5日，大S宣布與汪小菲在辦離婚手續，結束約10年的婚姻。

事後汪小菲表示對離婚一事並不知情，並在微博「打圓場」：「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」而大S方面則未有再現身說話。

直到昨日，大S終於「浮面」，甚少更新社交平台的她發放限時動態，並寫道：「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們！」並透露她的微博與IG也被封鎖。

大S否認社交帳號被禁，只是自己手殘不會用。（網上圖片）

【追仔壓力】小S追仔壓力大曾試盡生仔偏方　求子不成躲廁所爆喊︰女兒太麻煩

不滿台灣防疫不力

網民測猜會否是大S的帳號被盜用，後來大S於今日（6月12日）清晨再度發限時動態，解釋她的微博跟IG帳號並無問題，只是她「手殘」不會用而發生誤會，不過早前所說的狠話會繼續保留。

有台灣媒體向大S經理人查詢，對方指大S在限時動上指責台灣的疫苗不足問題，想知道台灣2300萬人到底甚麼時候才能注射疫苗：「我們不是白老鼠，我們的命也是命！」

至於婚姻狀態問題，則不想再作任何回應，表示不希望浪費公眾版面、社會資源來報導家裡的小事：「在疫情當下最重要的是如何能讓人人都有疫苗打！」

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現年44歲的大S與汪小菲當年在聚會上一見鍾情，見面四次、相識49日便決定閃婚，當時婚姻不被外界看好，然而婚姻走過10年，大S曾為老公冒著生命危險誕下一對子女、流產一次後，以為感情步入穩定，但近日卻傳出婚變消息。

同場加映：鄭子誠、劉倩怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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