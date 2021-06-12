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【居留台灣】台灣擬收緊港澳人申請居留條件　申報書須表明「是否曾宣誓效忠港澳政府」

社會 13:51 2021/06/12

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

台灣擬收緊港澳人申請居留條件。

台灣政府擬收緊港澳居民的居留條件。台灣當局規定，18歲以上香港及澳門永久居民申請在台居留，要填寫「香港澳門居民申請居留定居申報書」，惟表格上近日在本月有新的修定版本，新增一項填寫要求，申報是否「現（曾）於香港或澳門政府部門任職者，宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠港澳政府」，以了解申請人是否曾宣誓效忠港澳政府。

根據台灣駐港機構台北經濟文化辦事處官網顯示，18歲以上香港及澳門永久居民申請在台居留，須填寫「香港澳門居民申請居留定居申報書」，而申報書在本月1日曾作出修正，新增一項要求，須填寫「現(曾)於香港或澳門政府部門任職者，宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠 港澳政府」；另外，舊版本只要求申請人填寫畢業後或最近10年，在港澳政府部門或私人機構任職之職務，惟新版本則要求改為填寫「現(曾)於大陸地區、香港或澳門之工作經歷」，並刪去「畢業後或最近10年」等字眼。

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責任編輯：郭詩詩

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