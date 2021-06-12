【新冠肺炎】今日新增3宗印尼輸入病例　連續5日本地零確診

▲ 本港繼續沒有錄得本地個案。（林宇翔攝）

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布，今日新增3宗輸入個案，沒有本地個案，本港已連續5日「零本地個案」，至今本港個案累計11,878宗，包括11,877宗確診個案和一宗疑似個案）。

今日新增的3宗輸入個案如下：

個案編號:11876：32歲女子，無病徵，從印尼抵港

個案編號:11877：32歲女子，無病徵，從印尼抵港

個案編號:11878：39歲女子，6月11日發病，從印尼抵港

另外，由於國泰航空營運於6月11日由印尼雅加達飛抵香港的航班（CX798）有3名乘客經抵港檢測而確診新冠肺炎，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止國泰航空營運的客機在6月12日至25日期間從雅加達着陸香港。

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記者：郭詩詩