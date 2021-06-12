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【醫生協會】香港公共醫療醫生協會及政府醫生協會換屆　兩男醫生凌霄志及張刻勁當選主席

社會 16:24 2021/06/12

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香港公共醫療醫生協會主席凌霄志（左）政府醫生協會主席張刻勁（右）（湯炳強攝）

香港公共醫療醫生協會（HKPDA）及政府醫生協會（GDA）今日（12日）舉行周年大會，由兩名男醫生當選主席，分別為香港公共醫療醫生協會主席凌霄志以及政府醫生協會主席張刻勁。

兩醫生協會今日換屆，張刻勁在周年大會後會見傳媒，坦言由於有很多醫生離職，加上以現時的環境難以找到新同事加入，導致差點無法成莊，指現時協屆成員有部分為舊成員「頂硬上」，另亦有數名新同事加入，故可勉強成功換屆。

香港公共醫療醫生協會主席凌霄志。（湯炳強攝）

凌霄志則表示，由於協會有部分資深成員退出，加上近日有部分工會解散，對部分成員來說是有一點壓力。他又指出，現時大部分人會將工會工作及政府掛勾，認為生活中有很多事情都與政府相關，坦言在這環境下作工會工作是為了保護同業，將在公立醫院工作的同事的工作情況及心聲告知僱主，稱不太擔心自己做工會工作會有何後果，

我們只是做應該要做的事，說一些應要說的話。

政府醫生協會主席張刻勁。（湯炳強攝）

張刻勁又指，政府醫生協會主要與衞生署溝通，一向都較為低調，較少涉及政治性的議題，未來或會主要與管理層討論員工的問題；凌霄志則指，公共醫療醫生協會一直與醫管局有不同的平台溝通，未來協會將有數個成員包括其在內，會進入咨詢架構；另會透過不同合法的方式，包括社交平台、傳媒等發聲，為同業爭取權益。

另外，政府刊憲修例，容許香港居民在海外認可醫學院畢業，來港於公營醫療機構服務最少5年後，可豁免執業資格試，獲正式註冊並私人執業。凌霄志表示關注當引入海外醫生外，會否出現本港兩大醫學院的畢業生沒有工作的情況；張刻勁則表示，政府醫生協會是沒有資格否決或反對引入海外醫生一事，指有更多醫生到公立醫院幫助不是壞事，惟關注只是引入更多海外醫生，而沒有改善工作環境及待遇，對整體醫療質素來說其實是沒有改善，擔心有關人士可能在公立醫院工作數年後就離開。

張續指，以往曾因經濟問題，在培訓了大量醫學生後，未必所有學生均獲受聘，擔心引入海外醫生後會導致本地醫科生失業的問題，

既然培訓了那麼多（本地)醫科生，希望他們亦可以得到受聘及工作的機會。

 

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記者：郭詩詩

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