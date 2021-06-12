【調教你MIRROR】為照顧家中老貓減少出遠門　AK不捨愛貓離世：彩虹橋再見

▲ AK家中13歲愛貓豬仔離世。

MIRROR成員AK（江熚生）家中養有多位主子，是出名的貓奴，也非常愛錫貓貓們。可是在昨晚（6月11日），AK在社交平台中表示其中一隻貓貓豬仔離世。

AK在限時動態中貼出一張手拖豬仔的黑白照片，並寫道：「再見豬仔，謝謝13年的陪伴，先去搵叮叮同波子哥哥團聚先，我哋遲啲彩虹橋再見。」表示愛貓已經離去。

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▲ AK家中13歲愛貓豬仔離世。（Instagram圖片）

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AK愛心爆棚

其實AK家中養有多位主子，以前經常貼出各位主子的照片，不過早前他在節目《調教你MIRROR》中就透露指一眾貓貓已年邁。

當時導師梁祖堯詢問MIRROR若將來有機會會想一起住嗎？AK就指家中的貓貓已年長，不想離家居住，希望可以陪牠們多點。之後，梁祖堯就叫MIRROR去他家中居住，AK就笑指不要煩到他的媽媽。

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性格率真成雙面刃

AK內裏其實是位對貓貓非常細心的暖男，但行為舉止就一向予人感覺敢言率直，不過，昨晚（6月11日）的《調教你MIRROR》中，經理人花姐就希望梁祖堯會把AK調教至講真話，但不會傷害人。

AK的真性情在行內難得一見，但同時被梁祖堯形容是一把「雙面刃」。昨晚12子被安排跟健身教練做Training，AK在健身房中不停拿起健身器材搞笑，又大開黃腔，結果令教練感到無奈又尷尬。

梁祖堯指AK不懂察看別人的細微情感反應，雖然真性情對演藝工作有幫助，但又很易在娛樂圈中得罪人，令人期待他在節目後的改變。

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