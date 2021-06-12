【殘忍實驗】印醫院斷氧5分鐘做實驗看誰活下來　22名ICU病人缺氧身體發紫

▲ 印度醫院斷氧5分鐘做實驗看那些病人活下來。

印度新冠肺炎疫情嚴重，氧氣供應緊張。有醫院日前被指當ICU患者為實驗品，刻意斷氧5分鐘以測試哪些病人可以活下去，哪些病人會死亡，並傳出實驗中有22名病人缺氧身體發紫死亡，但地方法官後來表示22人死屬不實消息。

▲ 醫院負責人Dr Arinjay Jain。

據《The Indian Express》報道，事件發生於4月26日。流傳的影片中，醫院負責人Dr Arinjay Jain表示因收到消息氧氣庫存有限，只可維持到26日早上，於是他通知96名患者，要求他們在26日上午10點前作出安排，但沒有人願意出院。於是他通知「氧氣組」停供氧氣5分鐘。

有些人說他們不會走。我覺得不需要想太多，我們可判斷哪些病人不需要供氧。我們做個實驗，就會知道誰會死、誰不會死。

他又表示：

在早上7點做了斷氧實驗，過濾掉22名可能死亡的患者…立即恢復氧氣供應。病者身體發紫，剩下74人…我們有時間，這是我們最大的實驗。

Dr Arinjay Jain接受訪問時辯稱，調整氧氣是為了檢查患者需要多少氧氣。由於大家都說要明智地使用氧氣，因此決定調整水平，看看是否可以減少使用。最後確定了22名需要高流量氧氣的患者。

為了氧氣供應，我們已經徹夜難眠，這是穩定供氧的一項實驗。我們沒有斷氧。而且降低供氧量不會造成不可逆轉的影響。

地方法官Prabhu Narain Singh表示，關於22名患者死亡是不實的，據他們所知，4月26日至27日間，該醫院只有7名病患死亡，並非22人。但將研究影片，並採取相關行動。

地區行政部門已下令進行調查事件。該醫院亦被通知自6月8日起封閉。有55名患者需轉移到另一間醫院。

▲ 55名患者需轉移到另一間醫院。

雖然Dr Arinjay Jain否認實驗導致患者死亡，但患者家屬Ashok Chawla表示，Dr Arinjay Jain於26日下午曾致電通知他醫院缺氧，無法救父親。於是他在一個半小時內安排一個氧氣瓶給父親，但後來Dr Arinjay Jain仍告訴他父親死亡。

很明顯父親因這個實驗而死亡。事實是他當日早上就死了。

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責任編輯：羅嘉欣