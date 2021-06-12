【吃粽送院】一日三餐吃粽子血糖飆升昏迷險死 　醫生：粽子高糖高熱量

▲ 一日三餐吃粽子血糖飆升昏迷險死，醫生提醒粽子高糖高熱量。

病從口入，面對自己喜愛的美食亦要有節制，不能放縱地任吃任喝。根據內地傳媒報道，江蘇一名65歲糖尿病患者林先生，臨近端午節一日三餐頓頓吃粽子，不久，他突然頭暈乏力被送至醫院檢查，血糖飆升至18。據醫生表示，林先生吃粽子時喜歡落糖，加上粽子裏面有蜜餞及豆沙等材料，含糖量比較高，再加上糯米本身是高升糖指數的食物。吃了以後血糖就很容易快速上升。

報道指，林先生住院期間，曾一度昏迷，被確診為糖尿病酮症酸中毒，經搶救才撿回了一條性命。醫生提醒，粽子高糖高熱量，加上粽子不容易消化而且粘度比較大，不能食太多。

據央廣網報道，粽子是糯米製品，性質黏，並且含有較多的鹽或糖，熱量很高。如果一次吃太多，很容易引起胃酸過多、胃脹等消化不良症。此外，吃粽子也不要搭配冷飲。

吃粽子時最好搭配一碗清淡的湯，冬瓜湯、青菜湯、絲瓜湯等都可以增加膳食纖維、礦物質和維生素。

【同場加映影片】便秘救星無花果老幼皆宜 湯水達人教整OL必飲救命水

餡料中的肥豬肉致肥陷阱

營養師黃凱詩表示，粽子用的糯米並非致肥的傢伙，如果以白米與糯米相比，以100克計算，白米是360卡，糯米則有370卡，相差不遠，這分量的脂肪含量差距，僅少於1克。粽子的致肥陷阱，在於餡料中的肥豬肉，而且有時候，粽子的糯米會先在加了油的水中浸泡，因而變得更高脂，大大影響粽子的熱量。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

如果想更健康地吃粽，黃凱詩提議可自製粽子，只要將五花腩換成雞肉，再加冬菇瑤柱，同樣可口。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA