【調教你MIRROR】姜濤認MIRROR之間有猜疑　Anson Lo被屈放料感無奈【有片】

▲ 姜濤望「私追粉」要懂得分場合，Anson Lo被屈向鏡粉洩行蹤感無奈。

由梁祖堯（阿祖）主持的《調教你MIRROR》於今年4月在梅窩拍攝期間，遇到MIRROR粉絲近距離阻礙拍攝事件，後來引發連場風波。

於昨晚的（6月11日）播出的《調教你MIRROR》第5集節目內，直擊當時的事發經過，期間MIRROR成員講出心底話，人氣王姜濤表示希望「私追粉」能將心比心，而Anson Lo亦談及被誤會「放風」的事件，爆出MIRROR之間的猜疑。

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▲ MIRROR被逼要轉到室內進行拍攝。（節目截圖）

MIRROR梅窩事件

《調教你MIRROR》於今年4月份在梅窩拍攝期間被發現行蹤，及後有更多粉絲相繼前來為睹偶像風采，同時吸引了一堆「私追」粉絲超近距離纏繞，直接影響拍攝。

當時12子親自跟粉絲「訓話」，引來連場風波，有粉絲不滿阿祖與攝製隊拍攝他們的大頭，又認為MIRROR成員及花姐等人對此事處理不當，當時有粉絲揚言要「棄追」偶像，最後由花姐及成員在網上發文平息事件。

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▲ 由所住地方步行到市區期間，粉絲全程緊貼。（節目截圖）

拍攝計劃被打亂

昨晚播出的第5集《調教你MIRROR》真實地紀錄當時狀況，相對之前四集節目、未有被粉絲圍繞的MIRROR，明顯拘謹得多，由於每人手執一支鏡頭拍攝他們真實的生活和說話。

但奈何粉絲發現MIRROR的行蹤後，全程近距離貼近偶像，長期舉著手機拍著12子的大頭，身為觀眾隔著鏡頭都感受到那種壓逼感。

阿祖有感粉絲量將以幾何級數上升，擔心本來設計了的寫生、放牛等環節需要取消，當一行人走到市中心飲早茶，餐廳外在有越來越多的人群聚集，MIRROR只好移到室內用餐和進行拍攝，阿祖當時亦只好逆來順受：「真人騷就係咁，有啲野係控制唔到。」

席間提及到「私追」對眾成員的影響，Alton（王智德）透露曾有粉絲跟到家中，Tiger（邱傲然）亦表示粉絲的行為影響到其鄰居。

▲ 全程極近距離拍攝偶像大頭。（節目截圖）

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狂迷行為失分寸

最深受其害的相信是隊中的人氣王姜濤，他直言希望粉絲們懂得分場合，亦希望大家能夠聽到他的心聲：「如果大家真係支持我、care我，希望都care下我嘅感受、我身邊人嘅感受。大家明白呢個道理，就唔會做呢件事（私追）。」

他又無奈說：「我哋好難係公開場合去講，花姐會覺得唔應該由我哋出聲，但我覺得我哋都要講，有呢個責任。」

而姜濤亦提及到最誇張一次，是有粉絲特地租住他們隔壁的房間過夜：「希望大家唔好再令我難做啦。其實我講過好多次架喇，希望你地睇完呢個節目、呢個環節，將心比心，我屋企人教我呢句，你將心比心就唔會做呢個行為。」

阿祖提到Anson Lo（盧瀚霆）未理自己身體情況去仍應付粉絲，最讓經理人花姐（黃慧君）心痛，他提及有次在停車場胃痛到整個人捲曲想要倒下，但仍想答應粉絲要求：「覺得私追嘅人等咁耐係辛苦，我拍劇佢哋日曬雨淋係外面等好耐，就係為咗見我地一面。」

▲ Anson Lo大感無奈。（節目截圖）

感身份尷尬難開口

早前跟Anson Lo一同拍劇的Edan（呂爵安）講到他們身份尷尬、難以啟口時。

隊長Lokman（楊樂文）語氣稍為激動：「我覺得唔會尷尬，因為呢個係你嘅工作，對方真係影響到我哋，就會講：『對唔住我真係要做戲，不如晏啲先傾？』我成日覺得點解唔可以講、由我地講，要由你哋自己講佢哋（粉絲）先會聽。」

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▲ 姜濤希望大家將心比心。（節目截圖）

Anson Lo直認自己亦有責任，造成不便除了自己還影響到身邊人。

他語帶無奈、一臉委屈地道出：「覺得呢個係呢兩年出道以嚟我最大嘅感受，我唔係怕見到私追、要簽名影相，而係怕身邊嘅人點樣諗。你哋係咪會覺得我call（粉絲）返黎架呢？因為呢兩年圍內都不斷有好多聲音，而矛頭都指向我，但我自己真係無放過（風聲）。」

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▲ 阿祖希望成員在節目中只講真心話。（節目截圖）

姜濤則直言：「我覺得彼此懷疑係一定有，當初剛剛出道仲係磨合期，有呢啲事情發生，彼此一定有懷疑過對方。」

在鏡頭後阿祖直言覺得大家氣氛變得凝重，Anson Lo與Edan有點防衛狀態，而大家亦有始有點繃緊和緊張，他相信MIRROR成員不是故意令對方難堪，但覺得他們之間的磨擦可能是由粉絲的事情而引起。

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在節目尾段，節目組放出當時12子平排向影響拍攝的粉絲「訓話」時的畫面，未知下星期一會否續播出這段「私追」風波。

同場加映：MIRROR訪問