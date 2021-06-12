【6.12兩周年】警方指旺角有黑衣人用垃圾桶及雜物堵路　造成交通擠塞

▲ 警方指，旺角登打士街近花園街處有數名黑衣人用垃圾桶和雜物堵路。（資料圖片)

反修例風波612衝突兩周年，警方表示，今日（12日）下午約4時，旺角登打士街近花園街處有數名黑衣人用垃圾桶和雜物堵路，造成現場交通一度擠塞。警方迅速到場並清理路障，回復現場交通。

警方指，留意到早前網上有人煽動市民參與未經批准集結，並於昨日（11日）作出拘捕行動，又重申參與未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。

此外，參與有關活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（即「限聚令」）訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行，呼籲市民不要參與未經批准的公眾活動，不要以身試法。警方會繼續加強巡邏，並會嚴正執法。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩