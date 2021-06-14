【世界捐血者日】眼見不同病人需接受輸血　醫生以身作則成恆常捐血者　

▲ 今日是世界捐血者日。（陳永康攝)

今日（14日）是「世界捐血者日」，疫情之下市民減少出門，影響捐血人數，香港血庫存量曾跌至警戒水平。有醫生從小就養成了捐血的習慣，成為了恆常的捐血者，未滿30歲就已經捐血26次，她坦言自己作為醫生應以身作則，為有需要的人出一分力。

曾有孕婦因患有嚴重胎盤前置，在生BB時需要接受輸血，惟當時正遇上血庫量存量低，後來需要改為輸鐵，不過她仍感謝捐血者的無私奉獻。詳情即看：【下一頁】

瑪麗醫院腫瘤科醫生區樂詩表示，腫瘤科病人經常需要用到血液，其中包括癌症病人，他們在接受癌症治療時，或會因此藥物而影響造血功能，因而需要輸血。她表示，抗癌路上需要血製品，而自己在16歲時已完成第一次捐血，隨後亦養成習慣，成為了一名恆常的捐血者，至今共捐血26次。

她表示，自己成為醫生後，在平日的工作亦會特別留意病人輸血的血型是否與自己一樣，

平時捐完血後，都會特別留意病房病人所輸的血是不是和自己一樣。作為醫護十分明白，血液用一包就會少一包，所以自己就希望以身作則，捐血救人。

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伊利沙伯醫院婦產科醫生陳敏暄同樣是恆常的捐血者，至今共捐血19次。她憶述自己在18歲時第一次捐血，隨後就養成習慣，定期捐血。她坦言自己成為婦產科醫生後，每日都會看到有病人因為不同問題而需接受輸血，令她更能明白到血液是沒有其他替代品，希望市民可以繼續踴躍熱心捐血。

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記者：郭詩詩