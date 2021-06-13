【聲夢傳奇】何晉樂由阿倫教路再戰炎明熹 詹天文出局Yumi姚焯菲痛哭【有片】

▲ 《聲夢傳奇》詹天文成被淘汱一員。

《聲夢傳奇》第五輪比賽共有5個回合，並以80、90或者00年代廣東話金曲為主，繼續由譚詠麟擔任主理人。昨晚周六（6月12日）播出第9集，再度進行淘汱賽，其中大熱門炎明熹挑戰譚詠麟1985年名曲《愛情陷阱》，更加大膽地作顛覆，跟另一隊長紅隊何晉樂（Rock）再次對決。

《聲夢傳奇》藍紅兩隊每個回合繼續派出一位學員對戰，25位專業評審進行評分，得分較低的一位會即時進入危險區。累計輸得較多回合的一隊，就由該隊導師淘汰在危險區內的1位學員。

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紅隊黃奕斌（Hugo），藍隊林君蓮（Kaitlyn）以22對3勝紅隊詹天文（Windy），紅隊有2位學員跌入危險區。第三回合，紅隊派出姚焯菲（Chantel）演繹《戀愛預告》，結果播出後大受好評。

藍隊已連勝兩個回合，紅隊要追回三個回合，先可反敗為勝，否則紅隊需要淘汰一位學員。

第三回合，藍隊文凱婷（Aeren）選取跳唱容祖兒《未知》歌曲出戰，導師Gin Lee李幸倪及AGA江海迦親身示範跳得更Sexy。

▲ 炎明熹有大將之風。

Aeren又自創了一段英文Rap詞，她感激導師Gin Lee、AGA、衛蘭等支持及修正，而她在上一輪比賽，Gin Lee淘汰學員時沒有選擇Aeren而被很多人批評，故希望自己表現能夠證明Gin Lee沒有做錯決定，可是今次表現未能獲評審一致讚好，終要跌入危險區。

接著藍隊林智樂（Felix）以《印象》對戰紅隊的冼靖峰（Archie）的《黑夜不再來》，林智樂（F演唱歌神許冠傑《印象》，雖然不俗，不過冼靖峰的演唱卻超出評審預期，譚詠麟更舉大讚：「你係目前為止今晚最好。」Eric Kwong也說：「你可以own到首歌。」最後冼靖峰（Archie）以21比4分勝出。

紅隊Rock在5月中第三輪比賽曾以1比24分慘敗給Gigi。今次二人再度對決，Gigi破格演繹《愛情陷阱》，被陳奐仁大讚具椎名林樆的型格，表現一致被讚賞。

因此Rock坦言壓力很大。Rock選唱陳百強的金曲《等》，譚詠麟親自教路，因他跟陳百強很熟，故Rock唱出對方獨有的情懷及味道。

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陳奐仁欣賞完Gigi及Rock之演出，大讚二人：「做到一個接近完美的演出！」Gigi被舒文大讚「變化多端」，趙增熹則大讚Rock「真摯演繹」，周柏豪及林君蓮（Kaitlyn）亦深深被Rock感動，更指：「唱到撕裂我個心。」

▲ Yumi、Chantel都一齊。（影片截圖）

何晉樂（Rock）和炎明熹（Gigi）各自都得到評判激讚，真是旗鼓相當。最後何晉樂得到9分，而炎明熹獲得16分，在上集失準的詹天文（Windy），在柏豪、泳兒、JW商討下，成為比賽第6個被淘汰學員。

Windy後台跟眾人哭著告別，鍾柔美、Chantel等都抱頭痛哭，可是也是網民為Windy不值，認為Hugo可能更應出局。

同場加映：Gin Lee訪問