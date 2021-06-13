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【兩台大戰】《大叔的愛》Anson Lo呂爵安肉帛相見 TVB《刑偵日記》對撼ViuTV

娛樂 11:57 2021/06/13

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《大叔的愛》對撼《刑偵日記》。

自5月起TVB跟ViuTv展開連場收視和節目大戰，繼多個綜藝節目對撼後，6月底兩台便有劇集同時段對撼，

ViuTV將於6月28日晚上9:30播出改編同名日劇的港版《大叔的愛》，由呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）與黃德斌主演。而無綫則以視帝王浩信視后惠英紅坐鎮的《刑偵日記》狙擊。

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日劇《大叔的愛》當時播出時已受到注目，其後並投成電影版，製造過熱潮，因此當去年ViuTV宣布開拍依此改編的同名劇集，已經得到不少粉絲期待。

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《大叔的愛》夠噱頭

在今年影視娛樂博覽已流出過劇照和預告，而播映日漸近，《大叔的愛》正式預告片於周六播出，有更多內容披露，並還原多個日劇版的經典場面！

Edan在社交平台也有分享預告，按此

其中一幕，Edan（呂爵安）被Anson Lo推倒，在浴室「壁咚」Edan，二人肉帛相見，場面十分香艷又好笑，上司黃德斌送一大紮紅色玫瑰花示愛等，又送上愛心飯盒等，之後又有Edan在巴士跌倒挨近德斌膊頭，頗有看頭。

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《刑偵日記》卡士大

另外，TVB同時段則播出重頭劇《刑偵日記》，結合之前《鐵探》班底惠英紅、姜皓文、袁偉豪，以及王浩信、黃智雯、黎諾懿、王敏奕等演出，卡士強勁。

《刑偵》也是TVB跟內地優酷合作拍攝劇，宣傳上落足料，走時裝懸疑驚慄，跟《大叔的愛》題材有別，兩劇同時段對撼，由觀眾選擇追看哪齣。

同場加映：MIRROR演唱會

撰文 : TOPick柴犬出動

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