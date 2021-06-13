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【鮑魚鯁喉】56歲女子疑尖沙嘴食鮑魚　鯁喉窒息送院後不治【附急救方法】

醫生診症室 10:51 2021/06/13

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

一名56歲女子疑尖沙嘴食鮑魚，鯁喉窒息送院後不治。

尖沙咀一名女子昨天（12日）晚上懷疑進食鮑魚期間鯁喉，送院搶救後不治。本港過往亦曾有兒童因進食時鯁喉而窒息，有耳鼻喉專科醫生曾受訪稱，急救要把握在食物「落錯格」後3至5分鐘，否則可致腦部缺氧，嚴重可致死。

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警方昨晚約8時接報，指一名56歲女子在尖沙咀港晶中心彩晶軒酒樓，與家人用餐時懷疑被鮑魚鯁喉 ，陷入昏迷，被送往伊利沙伯醫院搶救，至晚上約9時半證實不治。警方正調查事故發生原因。

專家教急救大法

本港耳鼻喉專科醫生黃漢威過去曾接受TOPick訪問時表示，食物「落錯格」後3至5分鐘是急救黃金時間，否則持續下去，就有機會導致腦部缺氧，變成植物人或喪命。

至於如何急救，黃醫生表示，成人若被食物鯁塞，旁人可拍打其「雞心」位置，令他吐出異物。若是小童，則可把其身體倒轉，拍打其背部，以吐出異物。

若需送院治理，一般由胸肺科醫生為病人全身麻醉，做手術用鉗子等工具取出異物。若食物發脹，無法用鉗子取出，則有機會用「冷凍法」，把異物體積縮小後再取出。

以下為12款鯁喉高危食物及鯁喉昏迷急救法：

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同場加映：嬰兒黃金急救4分鐘　香港紅十字會教嬰兒心肺復甦法

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 手術 醫生 伊利沙伯醫院 尖沙咀

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