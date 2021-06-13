【錐心之痛】單親爸湊大三孩子染疫亡 確診兒戴著氧氣面罩哭得撕心裂肺

▲ 單親爸湊大三孩子染疫亡，確診兒戴著氧氣面罩哭得撕心裂肺。

疫情突如其來，許多家庭不得不面臨生離死別，因確診遭隔離、因重症而喪命，有時甚至連最後一面都見不到....無常竟這樣如常地出現於日常。

台灣疫情嚴重，昨日(12日)公布新增250宗新型肺炎本土確診個案，以及1宗輸入個案。另外再多26名患者死亡。

其中台北慈濟醫院的facebook帖文，記載着一宗因無情的疫情，令一對感情深厚的父子從此陰陽相隔，醫護人員無不感心痛。

帖文如下:

那日清晨，一名男子哀慟的哭聲從專責病房傳出，經傳訊關心護理人員得知──吳先生一家人確診，老父親在別的醫院，這天，他得知重症父親離世的消息；依法規定確診患者須於24小時內火化，無法見到父親最後一面的他，顧不得自己還戴著氧氣面罩哭得撕心裂肺。

陳怡靜護理師表示，「隔著一道厚厚的門都能聽到一名中年男子的哭聲，伴著急喘的啜泣聲著實令人心疼。然而，我們卻無能為力，只能紅著眼眶繼續忙碌著，並適時提供溫開水。」

翌日，護理師利用休息時間再度傳訊關懷吳先生，也更深刻了解到門後的故事是如此刺骨錐心。

原來，吳先生與妻小、弟弟及老父親同住；某日，常到市場買菜的老父親出現咳嗽、發燒等症狀，起初眾人以為是感冒，直到吳先生與弟弟也開始出現症狀才驚覺不對。

經篩檢，兄弟倆與老父親相繼確診，吳先生與父親先後被送往不同醫院，輕症的弟弟則至檢疫旅館隔離。

當時誰也沒想過，與老父親的這一別，就是天人永隔。「我爸爸辛苦了一輩子……」吳先生難過道，自己年幼喪母，是父親獨自一人含辛茹苦將三個孩子撫養長大，約莫七、八年前，兄弟們終於有能力讓父親享福時，老父親卻被診斷罹患肝病急需換肝，吳先生二話不說決定捐肝救父。

只可惜，挺過肝病的父親，終沒能熬過這場疫災……

疫情不只帶走敬愛的父親，也讓吳先生與孩子首次長時間分離，四歲的兒子對死亡仍是懵懂，視訊時總童言童語問：爺爺去哪裡了？、爸爸你什麼時候要回來？

吳先生只能告訴兒子：爸爸打完針就會回去了，你要乖乖的。

「可以難過，但請你堅強地活下去，你的孩子已經失去爺爺了，不能再沒有你這個父親。」護理師的一句話，讓吳先生收拾好情緒配合治療。

從一度面臨插管到現在，吳先生已經開始練習拿掉氧氣面罩呼吸，眼下，吳先生最大的心願就是能盡快回家抱抱老婆小孩，一家人平安就好。讓我們為所有患者加油，祝福他們早日康復回家團聚！

台灣新增確診個案 年齡介乎未滿5歲至100多歲

台灣昨日公布新增250宗新型肺炎本土確診個案。另外再多26名患者死亡。新增確診個案的年齡，介乎未滿5歲至100多歲，其中133宗來自新北市，其次是台北市，有65宗，其餘來自基隆市、桃園市、苗栗縣等地。

由日本捐贈的阿斯利康疫苗，首批5.6萬劑運抵台南。台南市政府宣布提早在昨日開始接種，依次為醫護人員、防疫人員、高接觸風險工作者等人打針。

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