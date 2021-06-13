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【買樓爭拗】港媽申請綠置居欲選九龍區　港爸堅決反對：住港島高級啲

親子 11:32 2021/06/13

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一名港媽在網上討論區發文，指她與丈夫曾多次為選擇綠置居樓盤地區而爭吵。

新一期綠置居於日前截止申請，反應熱烈，房署表示收到逾5萬份申請。一名港媽在「香港討論區」大呻，指在申請綠置居時，丈夫堅持選擇港島區樓盤，認為「住港島高級啲」，令港媽感無奈，指一家人不論上班還是上學都在九龍區，「唔知去港島做咩」。

港媽在文中指，她與丈夫曾多次為選擇樓盤地區而爭吵，她認為選擇九龍區方便大家上班及上學，可是丈夫堅持選擇港島區，「佢由細到大都好想係港島區生活，原因係覺得港島區高級啲」。港媽對此表示不解，

我真係係唔明佢諗咩，我哋返工係九龍區，小朋友係九龍區讀書，去港島區做咩?

網民批港爸「死要面」

帖文引來網民討論，有網民指丈夫愛面子，「居屋仲扮高級，死要面……」、「固執呢啲嘢害死人」、「有本事嘅住半山、住私樓咁就話你叻啦！」、「銀包一百萬都沒有住甚麼港島私樓或居屋，自量下吧……」。

有網民則表示理解港爸的想法，「的確有啲人係咁諗，唔係樓價點會有分別」、「咁同人講話住港島區又真係幾威威嘅」、「港島區的而且確好，不過食嘢係貴過其他區，灣仔區茶餐廳好貴」。

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責任編輯︰王明芳

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