  • 30°C
香港時間 : 2021613日 (週日) 11:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】林奮強稱市民錯誤評估接種風險　呼籲及早接種免現大規模傳播

社會 11:18 2021/06/13

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

（資料圖片）

醫管局普通科門診將於月底為病人提供接種疫苗前諮詢服務，醫院管理局成員林奮強今日（13日）出席電台算目時表示，港人對接種疫苗的風險有錯誤評估，又強調一人染病可影響萬人，「星星之火可以好快燎原」。

醫管局策略及發展總監李夏茵今日出席商台節目時指，留意到不少病人覆診時都會向醫生查詢接種新冠肺炎的風險，所以將於6月25日起提供接種疫苗前諮詢服務，供病人在到普通科診所覆診前預約。

醫院管理局成員林奮強則認為，現時本港有關疫苗的資訊混亂，惟現時行內權威美國疾控中心的研究已經指出，至今未出現因接種疫苗而死亡的個案。他認為，除非市民認為自己較專家專業，否則應採納報告的說法。

林奮強又強調，星星之火可以燎原，如社區出現一人感染，隨時可以影響萬人，呼籲市民及早接種疫苗。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

 

相關文章

【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
10:15 2021/06/12
【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
【疫苗接種】伊利沙伯醫院內科感染及傳染病科及臨床微生物科醫生接種率為100%
13:00 2021/06/12
【疫苗接種】伊利沙伯醫院內科感染及傳染病科及臨床微生物科醫生接種率為100%
【疫苗接種】朱敏健指要求未打針員工停工是否屬歧視　須視乎合理性及必要性
13:35 2021/06/12
【疫苗接種】朱敏健指要求未打針員工停工是否屬歧視　須視乎合理性及必要性

你可能感興趣

【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
10:15 2021/06/12
【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
【疫苗接種】伊利沙伯醫院內科感染及傳染病科及臨床微生物科醫生接種率為100%
13:00 2021/06/12
【疫苗接種】伊利沙伯醫院內科感染及傳染病科及臨床微生物科醫生接種率為100%
【疫苗接種】朱敏健指要求未打針員工停工是否屬歧視　須視乎合理性及必要性
13:35 2021/06/12
【疫苗接種】朱敏健指要求未打針員工停工是否屬歧視　須視乎合理性及必要性
疫苗 美國疾病管制與預防中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 診所 電台 醫生

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶