【疫苗接種】林奮強稱市民錯誤評估接種風險　呼籲及早接種免現大規模傳播

▲ （資料圖片）

醫管局普通科門診將於月底為病人提供接種疫苗前諮詢服務，醫院管理局成員林奮強今日（13日）出席電台算目時表示，港人對接種疫苗的風險有錯誤評估，又強調一人染病可影響萬人，「星星之火可以好快燎原」。

醫管局策略及發展總監李夏茵今日出席商台節目時指，留意到不少病人覆診時都會向醫生查詢接種新冠肺炎的風險，所以將於6月25日起提供接種疫苗前諮詢服務，供病人在到普通科診所覆診前預約。

醫院管理局成員林奮強則認為，現時本港有關疫苗的資訊混亂，惟現時行內權威美國疾控中心的研究已經指出，至今未出現因接種疫苗而死亡的個案。他認為，除非市民認為自己較專家專業，否則應採納報告的說法。

林奮強又強調，星星之火可以燎原，如社區出現一人感染，隨時可以影響萬人，呼籲市民及早接種疫苗。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚