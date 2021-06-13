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【自動泊車】政府再公布3個自動泊車場選址　坐落大埔、將軍澳、新蒲崗

社會 11:46 2021/06/13

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大埔白石角科城路公眾停車場自動泊車系統概念圖。（運輸署圖片）

政府早前公布4個自動泊車系統選址，今日再透過社交媒體公布3個新選址，包括大埔白石角科城路公眾停車場、將軍澳第67區政府聯用辦公大樓和新蒲崗四美街休憩用地部分地下空間。運輸署又透過影片，提醒各位司機使用自動泊車系統的各個注意事項。

現時已知的自動泊車系統選址包括：

  • 大埔白石角科城路公眾停車場
  • 將軍澳第67區政府聯用辦公大樓
  • 新蒲崗四美街休憩用地部分地下空間
  • 荃灣海盛路及海角街交界的政府短期租約用地
  • 深水埗欽州街西休憩用地
  • 柴灣盛泰道及常茂街交界擬建政府大樓
  • 上環中港道擬建政府大樓

運輸署指出，透過採用自動泊車系統，停車場的泊車位可增加30%至100%，但在使用上就需要留意以下數點：

  • 留意車輛長度和重量限制
  • 離開車時確保已「熄匙」
  • 拉妥「手製」及鎖好門窗

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責任編輯：陳梓蔚

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