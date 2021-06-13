【歐國盃】艾歷臣突然昏迷險墮鬼門關　隊長卡積亞伸手阻止對方吞舌獲封救人英雄

▲ 艾歷臣突然昏迷，隊長卡積亞上前救人，並安慰他的太太。

歐國盃B組丹麥首戰芬蘭，丹麥頭號球星基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在上半場比賽期間突然暈倒，比賽即時暫停。在危急關頭，丹麥隊長卡積亞臨危不亂，立即趕到艾歷臣身邊施以救援，種種英雄事跡被譽為隊長典範。

歐國盃B組丹麥對芬蘭的賽事中，比賽至41分鐘，艾歷臣在未有接觸球員的情形下，跑步中突然暈倒。丹麥隊長卡積亞連同數名隊員即上前救人，而球證亦立即吹停比賽，召喚軍醫入場為艾歷臣進行心肺復甦。

值得一提是，艾歷臣倒地後，醫護人員未趕到前，卡積亞率先上前確認艾歷臣沒有吞舌，再為他進行心肺復甦，一直到救護人員趕到才退場。而他之後亦指揮一眾隊友築成人牆，以避免媒體拍攝艾歷臣，期間隊友露出哀傷擔憂的神色。

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然後，卡積亞亦有安慰站在場邊哭泣的艾歷臣的太太。醫護人員入場為艾歷臣做了15分鐘心肺復蘇後，用擔架把他抬離球場，目前他的情況已穩定下來。外國媒體《太陽報》評論讚揚，卡積亞在艾歷臣昏迷後種種舉動，有可能幫助挽救了隊友的性命，而網上亦盛讚他是救人英雄。

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責任編輯：羅嘉欣