【日日媽媽聲】受陳榮峻鼓勵放膽譜黃昏戀　63歲魯振順婚後有意生B

▲ 魯振順譜黃昏之戀。

TVB《日日媽媽聲》日前一集邀來多位嘉賓分享不同經歷，其中魯振順偕同未婚妻Juli，以及陳榮峻吳香倫在節目中談黃昏戀，魯振順今年忽然公布正在拍拖，並將會舉行婚禮，令不少好友感到意外，魯振順便談及相戀經過，以及婚後大計。

魯振順今年4月公開拍拖喜訊，他在節目分享，跟女友Juli是從去年開始戀情，當時他已經62歲，而Juli亦已逾50歲，不過二人情緣早在41年前已種。

【黃昏之戀】63歲魯振順遇上真愛 正籌備婚禮疫情後擺酒結婚

▲ 魯振順跟女友及陳榮峻夫婦受訪。（影片截圖）

陳榮峻鼓勵再愛

魯振順指，當年在學校歌唱比賽跟對方認識，但沒有機會發展，自去年遇上發現十分投緣，便在一起，Juli笑說，認識魯振順時，自己還未夠15歲，想不到現在才一起。

主持人余安安等問，Juli喜歡魯振順哪一方面，她直認：「覺得佢靚仔囉。」魯振順也坦言，這段戀情是女追男，他更笑言：「我以為我會自己（孤身）一個，有人還以為我Gay！」

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二人計劃結婚後，也不抗拒生B，一切順其自然。主持人問魯振順和陳榮峻會否擔心身體問題，陳榮峻即時說：「不會，我們仍年青力壯！」

魯振順也分享，當年便是因為受陳榮峻結婚禮鼓勵，才放膽去戀愛：「我看到他們有幸福戀情，令我有信心和希望。陳榮峻也鼓勵我。

▲ 陳榮峻坦言是女追男。（影片截圖）

【坎坷過後】魯振順曾因愛情事業受挫尋短見 走出抑鬱症學懂知足常樂【有片】

魯振順現時和女朋友籌備新居入伙，表示生活十分愉快：「有好多事情要做，要找回好多東西，好像有某套戲講：『我要搵番初戀！』」

前度曾為他墮胎

今年63歲的魯振順加入電視圈多年，在1996年劇集《笑傲江湖》演東方不敗，更是連原著作者金庸也讚他演得入形入格。不過此角亦令魯振順遭定型，往後不時被派演娘娘腔或太監的角色，甚至令外間懷疑其性取向。

▲ 魯振順很重情。（經濟日報圖片)

魯振順曾TOPick訪問表示，29歲時曾跟拍拖7年女友求婚，卻慘被拒絕，前度又曾為她墮胎，令他大受打擊，加上事業不順，試過割脈自殺，幸最後看開，更遇到心目中賢內助。

雖然他們喜歡小朋友，但明白都比較渺茫，不過都會盡力，笑言可能上天會給他機會，否則也可考慮領養。

同場加映：Joe Junior訪問