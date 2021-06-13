【無品客人】包K房慶生上演「蛋糕大戰」　忌廉覆蓋地板牆壁網民怒轟浪費

▲ 內地一班年輕人在K房慶生，期間玩「蛋糕大戰」，弄得房間一片狼藉。

內地重慶一批年輕人月初在卡啦OK房慶生，期間貪玩上演「蛋糕大戰」，互擲忌廉蛋糕，令房間地板及牆壁一片狼藉，店員見狀感到無奈。影片傳開後，不少網民怒轟客人浪費食物，支持店方追究到底。

綜合內媒報道，事件發生在本月1日，重慶一批年輕人在卡啦OK房慶生。房間以藍、白色氣球佈置，枱上放置一個多層忌廉蛋糕，用來玩「蛋糕大戰」。據網上流傳的影片顯示，在「激戰」過後，多層蛋糕架上空空如也，蛋糕全被擲在地板、座椅及牆壁上，地氈也被遮蔽看不清原有圖案，房間一片狼藉。

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店員感無奈

派對參加者從頭到腳都是忌廉，其中一人想走出房外，卻因地板滿佈忌廉，只能坐在地上，用雙手支撐滑行。另一名男子見狀上前與他打鬧，嬉戲甚歡，絲毫不見悔意。店員眼見房間情況混亂，感到無奈。

影片在網上傳開之後，引來網民熱議，不少網民怒轟客人「浪費食物」，「糟蹋食物」、「浪費可恥！」；亦有網民批評客人「無品」，「忌廉很難清理，沒清乾淨容易發霉」，支持店方向客人收取清潔費。

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責任編輯︰王明芳