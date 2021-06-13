【撻出愛火花】張新悅重溫舊作2千呎豪宅曝光　四孩之母Nicola凍齡有道【多圖】

▲ 張新悅保養得宜。

近日TVB深夜重播2000年的偶像劇《撻出愛火花》，此劇雲集當年不少人氣偶像，如謝霆鋒、張新悅（Nicola）劉愷威、歐倩怡、洪天明等演出，劇中約18歲的霆鋒，令人回味。44歲的張新悅，日前亦在家中重溫劇集，並穿起道袍，懷念青春歲月。

當年18歲謝霆鋒演出《撻出愛火花》，也是他首度兼唯一演出的TVB劇集，自然值得懷念，女主角張新悅（前藝名張燊悅）日前就在家中重溫此劇，她在IG發布穿上道袍的短片，邊看劇邊重演經典場面。

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她又留言：「昨晚凌晨看到電視有點兒興奮，所以換了服裝，和以前的自己比較一下……頭髮短了亂了，帶的顏色不一樣，之外也差不多吧？」

凍齡有道

跟21年前相比，靚媽張新悅改變不大，不少網民及好友大讚凍齡有道。

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現年44歲的張新悅曾以歌手和演員身份出道，2007年與區議員楊哲安結婚後，夫妻十分恩愛，共生了4個女兒，Nicola並淡出幕前，現時夫婦的女兒年齡分別為12歲、10歲、6歲、2歲。

張新悅亦為照顧家庭半淡出幕前，同時不斷進修，本身已香港大學法律系畢業的她，在2012年於香港大學修畢環境管理理學碩士課程畢業。

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▲ 保養得宜。（取自IG）

家有大露台

張新悅仍保養得非常好，所以雖然不再拍戲唱歌，但仍偶爾出席公開活動，而且活躍於網上社交平台，不時在網上分享生活點滴，也因此就令她位於中西區的2000呎大宅經常曝光。

當中一次的「開心share」，更能夠從照片看到張新悅可以在家中的露台野餐，十分寫意。

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張新悅今年曾出席全城有機日記者會，有媒體讚其所住大宅甚具有氣派時，她直言確有用心佈置家居，但指該單位是租住。

她又指自己喜歡家中低調奢華風的裝修，很合自己心意，不過實際租金她也不清楚，對於住2000呎大屋，她謙稱不是很大，因她們家有六個人，平均除開地方也也不自好多。

同場加映：張新悅訪問