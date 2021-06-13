【Mean Talk】林作開出唯一願意退賽條件　鍾培生踢爆死敵陰私：最憎佢蝦女人

▲ 林作鍾培生互揭秘密。

早前林盛斌（Bob）、江美儀、農夫等在《大整蠱》曾虛構節目《Mean Talk》，並成功騙到李佳芯，因網民反應熱烈，《Mean Talk》弄假成真變真節目， 將瞄準城中名人嘉賓好友，以最Mean方式「盤出」各人不為人知秘聞，務求「全城齊齊食花生」。

於6月14日晚上10:30 J2播出的首集，嘉賓是將於九月進行「百萬拳賽」的話題人物鍾培生與林作，二人接受訪問前，更要簽署「Mean爆生死狀」，承諾必定會講真話。

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▲ 《Mean Talk》弄假成真。

拍攝時裕美亦有低調現身錄影訪問現場，並笑指自己只是來探朋友，並不是撐男友場。從不避嫌在公開場合開火的鍾培生與林作，未正式受訪前已滲透著不和氣氛，全程坐得離行離列之餘，鏡頭以外亦鮮有交流。

私下冇聯絡

近期搞作多多的二人，一開始即直指沒有對方聯絡方法：「沒有私下聯絡，有事便經理人傾！」鍾培生更直認討厭林作：「我睇不過眼他成日蝦人！我最討厭他抽其他人水，連死人水都抽。我不喜歡他蝦女人，曾經有人私信我，話林作鬧她們Piece of Sxxt。」

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林作聞言即反駁自己也有收到朋友私訊指被鍾培生語言暴力，更謂會找證據出來「對質」。

林作：我好得閒

鍾培生又謂有信心打爆林作可大快人心：「我覺得如果在擂台上打倒林作，會令好多人歡笑。」江美儀即追問鍾培生會否覺得此舉有宣揚私恨之意，對此鍾培生回應：「都係以其人之道還治其人之身。」

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▲ 林作鍾培生賽前互數對方。

對於早前林媽媽出一百萬欲阻止兒子繼續參與拳賽，林作揚言不為所動，更嫌媽咪「出手低」：「我媽好煩，成日玩我！我覺得她應該給多些，我是她兒子嘛，想我唔玩？至少都畀多50、100萬啦。」

林作又自爆最愛「遊走」各大討論區留言，並揚言自己好得閒：「我留完就走，不會理人再怎回應。我好得閒的，那會有食飯、訓覺同去廁所時間，便那個時間留言。」

同場加映：鍾培生訪問