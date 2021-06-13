【疫苗接種】孔繁毅稱醫科生中風與接種疫苗無關　學童如對2種藥物敏感應先諮詢專家

▲ 孔繁毅稱醫科生中風與接種疫苗無關，學童如對2種藥物敏感應先諮詢專家。

港大醫科生早前接種BioNTech復必泰疫苗後中風，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（13日）指，自己曾親自探望該名學生，他現時行動無礙，調查後確認其中風和疫苗無關。他又提醒即將可接種疫苗的青年，如對2種或以上藥物有敏感，接種前應先諮詢醫生意見。

孔繁毅今日在電視節目中提及港大醫科生接種疫苗後於5月25日入院的事件，他表示自己親自探望該名醫科生後，觀察到他現時行動自如，有輕微面癱及口齒不清。

他引述該名醫科生的腦部磁力共振結果指，該醫科生的血管有不正常情況，而中風與疫苗無間接及直接關係，只是碰巧在接種後中風。

學童對兩款藥物過敏 先諮詢敏感科專家

12至15歲青少年明日後可以接種復必泰新冠疫苗。孔繁毅表示，青少年一般的食物過敏，並不構成不宜接種的原因，但如果對兩款或以上藥物過敏，就建議先諮詢敏感科專家或醫管局「疫苗過敏安全診所」。

疫苗在青少年上的副作用會否與成人有異？孔繁毅就解釋指，其副作用相若，如會有輕微發燒和痠痛，亦同樣需要15至30分鐘的觀察期。

他提醒有意接種的青年，接種疫苗後可進行一般跑動，惟應避免進行劇烈運動的比賽。

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責任編輯：陳梓蔚