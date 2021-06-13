  • 31°C
香港時間 : 2021613日 (週日) 16:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】孔繁毅稱醫科生中風與接種疫苗無關　學童如對2種藥物敏感應先諮詢專家

社會 14:51 2021/06/13

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

孔繁毅稱醫科生中風與接種疫苗無關，學童如對2種藥物敏感應先諮詢專家。

港大醫科生早前接種BioNTech復必泰疫苗後中風，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（13日）指，自己曾親自探望該名學生，他現時行動無礙，調查後確認其中風和疫苗無關。他又提醒即將可接種疫苗的青年，如對2種或以上藥物有敏感，接種前應先諮詢醫生意見。

孔繁毅今日在電視節目中提及港大醫科生接種疫苗後於5月25日入院的事件，他表示自己親自探望該名醫科生後，觀察到他現時行動自如，有輕微面癱及口齒不清。

他引述該名醫科生的腦部磁力共振結果指，該醫科生的血管有不正常情況，而中風與疫苗無間接及直接關係，只是碰巧在接種後中風。

學童對兩款藥物過敏   先諮詢敏感科專家

12至15歲青少年明日後可以接種復必泰新冠疫苗。孔繁毅表示，青少年一般的食物過敏，並不構成不宜接種的原因，但如果對兩款或以上藥物過敏，就建議先諮詢敏感科專家或醫管局「疫苗過敏安全診所」。

疫苗在青少年上的副作用會否與成人有異？孔繁毅就解釋指，其副作用相若，如會有輕微發燒和痠痛，亦同樣需要15至30分鐘的觀察期。

他提醒有意接種的青年，接種疫苗後可進行一般跑動，惟應避免進行劇烈運動的比賽。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
10:15 2021/06/12
【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
【疫苗接種】伊利沙伯醫院內科感染及傳染病科及臨床微生物科醫生接種率為100%
13:00 2021/06/12
【疫苗接種】伊利沙伯醫院內科感染及傳染病科及臨床微生物科醫生接種率為100%
【疫苗接種】朱敏健指要求未打針員工停工是否屬歧視　須視乎合理性及必要性
13:35 2021/06/12
【疫苗接種】朱敏健指要求未打針員工停工是否屬歧視　須視乎合理性及必要性

你可能感興趣

【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
10:15 2021/06/12
【疫苗接種】許樹昌籲青少年接種疫苗後避免劇烈運動　倡對食物或藥物敏感者打針前先諮詢過敏科醫生
【疫苗接種】伊利沙伯醫院內科感染及傳染病科及臨床微生物科醫生接種率為100%
13:00 2021/06/12
【疫苗接種】伊利沙伯醫院內科感染及傳染病科及臨床微生物科醫生接種率為100%
【疫苗接種】朱敏健指要求未打針員工停工是否屬歧視　須視乎合理性及必要性
13:35 2021/06/12
【疫苗接種】朱敏健指要求未打針員工停工是否屬歧視　須視乎合理性及必要性
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 面癱 副作用 肺炎 中風 香港大學

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶