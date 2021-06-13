【Tesla故障】Tesla Model 3失靈車主被困 酷熱車箱升至50多度險虛脫昏迷

▲ Tesla Model 3失靈車主被困，酷熱車箱升至50多度險虛脫昏迷。

美國電動車Tesla（特斯拉）在內地屢傳出負面消息，有深圳Model 3車主文先生近日投訴指，當他打算離開Model 3車廂時突然遇上故障，車子處於黑屏狀態，怎樣也不能重新啟動，車門亦緊鎖，開關把手也拉不動，結果人困在酷熱密閉車廂內超過15分鐘，幾乎虛脫暈倒。

當時文先生不斷拍打車窗求救，幸好，有途經司機發現，打破車窗將其救出。事後文向Tesla投訴，Tesla經初步調查發現，故障由電池斷電引起，但斷電原因則有待調查。

車主文先生於上月30日早上，到西麗一個充電站為Model 3充電，在拔充電線離開時汽車突變黑屏，用手機也無法啟動，開關把手也不能開啟車門離開。

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由於天氣炎熱，車窗緊閉又無冷氣，當時車內溫度估計約逾50度。文先生多次嘗試打開車門失敗，亦錘打擋風玻璃窗救生，亦無法成功，一度被困約15分鐘。他接受內地媒體訪問時表示，當時他幾近窒息，連腳尖都在滴水，幸好有的士司機途經發現將其救出。

事後文先生向Tesla客服投訴，他批評，汽車當時雖然電量處低位，但並無發出不能駕駛通知，且被困後應急開關也故障未能打開。

Tesla工作人員兩小時後到達現場進行調查，測試後稱，應急開關正常，屬機械操作，把手失靈是不可能發生。Tesla經初步調查，認為事件由12伏電池斷電所致，但具體原因還需檢查。

文先生於2018年時花50多萬元人民幣購買涉事Model 3。

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