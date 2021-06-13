【市區重建】市建局引入預先招標措施　料重建項目可加快約1年完成

▲ 大角咀項目位於橡樹街／埃華街，地盤總面積有820平方米。（經濟日報資料圖片）

市區重建項目往往需要10年或以上時間進行，市建局行政總監韋志成今日（13日）發表網誌指，今年內將有8個重建項目完成清場並相繼招標，其中市建局已在大角咀橡樹街／埃華街發展項目首次採用「預先招標」措施，有望將項目提早9個月至1年完成。

現時市建局的重建項目，通常需要待清場完成後才進行招標程序。韋志成就解釋指，所謂「預先招標」即在項目未完全清場的情況下進行招標，而有關做法對市建局和發展商而言是「雙贏」的安排。

對市建局而言，提早從中標發展商收取前期款項，讓資金提前「回籠」，可有助推展其他重建項目、其次，項目能提早交予發展商籌備建築工程，可使項目提前落成。​

而對發展商而言，能夠提早接手項目，以開展項目的詳細設計工作，可使相關工作可以提早9個月至一年完成。

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責任編輯：陳梓蔚