【新冠肺炎】韓國健身爸爸YouTuber聚餐染疫　暴瘦身材全毀吞口水痛醒

▲ 韓國健身爸爸YouTuber在一次聚餐中染疫。

新冠肺炎疫情持續，據「韓聯社」報道，南韓昨天（12日）新增452宗確診病例，累計確診病例達14.7874萬宗。一名健身YouTuber日前就分享，自己之前由確診到痊癒的經歷，除了一直發燒、全身多處出現痛症外，他更在短短一段隔離期內，就暴瘦4公斤（約8.8磅），令他不禁感嘆：「新冠肺炎真的很可怕。」

▲ JiGi突然在網上公開自己染疫。（影片截圖）

確診的YouTuber是29歲爸爸JiGi，育有一名1歲多的女兒，所經營的YouTube頻道有59萬觀眾訂閱。JiGi不時會在頻道上分享健身心得，又會公開育兒日常，深得不少網民支持。

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直至前日（11日），他卻突然以「我確診了」為標題上傳一段影片。向來身體健壯、甚少病痛的他在鏡頭前承認較早前染疫，連自己也覺得不可置信。他指，大家對疫情逐漸鬆懈，再加上周邊親友未有染疫，令他亦曾經懷疑「真的會感染到嗎？」直到有次與朋友聚餐時，卻意外受感染。

在一次朋友聚會後，JiGi獲一名友人告知，自己在另一場聚會中被感染，JiGi於是也前往檢測，而JiGi指檢測結果起初是陰性，但因最近有陰性轉陽的例子，所以他馬上進行自我隔離，並買下快速自我篩檢的試劑，每天進行測試，果然在第3、4天後轉陽性確診。

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在確診後，JiGi指自己起初是無症狀，去醫院檢測再證實染疫，他就被安排入住隔離所。一住進去，他就開始高燒，喉嚨痛到無法吞口水，睡到一半時，更會因吞口水而痛醒。

在隔離兩周內，他幾乎都躺在床上，完全無法做運動，不斷發高燒、頭痛、腹瀉，足足瘦了4公斤（約8.8磅），他形容自己是「身材狀態全毀、皮膚狀況變差，真的很可怕」。而即使痊癒後，他的嗅覺仍未回復，而味覺也跟之前不太一樣。他表示，希望影片能提醒大眾：

新冠肺炎真的很可怕，請再次保持警惕。

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責任編輯：羅嘉欣