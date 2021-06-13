【長短腳之戀】207cm巨人症少女嫁1.6米丈夫　一手抱起丈夫兒子組幸福家庭

▲ 巴西一名身高達207cm的少女，與身高僅163cm的丈夫共組幸福家庭。

真愛不受身高所限，巴西一名患上「巨人症」的26歲少女Elisane silva，身高達207厘米，她早年下嫁身高僅163厘米的丈夫，引來旁人非議。縱然身高相距44厘米，卻無阻兩人熱戀，婚後生活恩愛甜蜜，現時更育有一名3歲兒子，一家三口經常在社交媒體大曬幸福。

患巨人症受歧視

綜合外媒報道，Elisane在10歲時，身高便高達175厘米，比同學及家人還要高，媽媽原本打算帶她到醫院檢查，可是當時家中經濟狀況不佳，只好作罷。Elisane14歲時，身高長至206厘米，媽媽愈來愈擔心，尋求外界幫助。當地一間電視台得知後，決定資助檢查費用，並將過程拍成節目。

醫生檢查後，發現Elisane患上「巨人症」，因腦下垂體長了腫瘤，分泌生長激素旺盛導致不斷長高。她在15歲時切除腫瘤，才不再長高。異於常人的身高令她受同學歧視，

有同學笑我像一支街燈，也有人叫我做『長頸鹿』及『巨人』。這些言論令我有段時間不想上學。

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遇真愛共諧連理

直至遇上丈夫Francinaldo Da Silva Carvalho，Elisane才再次重拾歡笑。她指丈夫雖然對其身高感到好奇，卻從來不會惡言相向，也不會視她為「怪物」，令她感到被接納。任建築工人的丈夫身高只有163厘米，對於兩人多達44厘米的身高差，Elisane表示毫不在乎，「最重要是我們彼此相愛」。

兩人於2015年結婚，現時育有一名3歲的兒子。Elisane指以往與丈夫拖手逛街時，會在意別人的目光及評論，「常有人誤以為我們是姊弟或母子」，不過自從兒子出生後，專注力放在兒子身上，就不再介意旁人目光。

Elisane現時擔任時裝模特兒，常在社交媒體大曬幸福，分享一家三口生活照片。愛搞怪的Elisane，更曾一手抱起丈夫及兒子，被網民讚是「強壯的媽媽」。現年3歲的兒子身高接近1米，Elisane認為「巨人症」不會遺傳，估計兒子的身高將與普通男子一樣。

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責任編輯︰王明芳