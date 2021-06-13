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【社區康健】調查指8成深水埗基層長者因財政困難無意保健　近半人無意接種疫苗

社會 17:41 2021/06/13

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（經濟日報資料圖片）

政府正設立全港各區的地區康健中心，其中深水埗的地區康健中心料本月底啟用。社區組織協會及老人權益聯盟在今年3月至5月期間，訪問了201名年逾60的深水埗基層長者，結果顯示8成受訪者表明無力管理健康和和家庭醫生，當中7成受訪者表明收費是他們最大的考慮，願意參加免費的保健。

調查亦有了解該區長者的接種疫苗意欲，當中57%受訪者表明無意接種疫苗。另外，近半受訪者表明，如醫生評估其身體狀況為適合接種疫苗後，便願意接種疫苗。

社協組織幹事連瑋翹表示，基層長者本就生活困難，難以有額外的金錢保健，又認為社區康健中心宣傳不足，難以有高參與率。

他建議政府將公營健康服務包括康健中心的豁免收費範圍，由75歲延伸至長者生活津貼受助人，並適用於領取在職家庭津貼及學生資助計劃的家庭。他又建議，政府可研究提供經濟誘因，如服務券或消費券等，鼓勵市民參與保健服務。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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