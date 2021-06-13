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【夫妻之道】跟陳柏宇婚姻疑起暗湧 符曉薇長文埋怨Jason不懂感恩

娛樂 18:09 2021/06/13

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符曉薇陳柏宇感情生變？

歌手陳柏宇和任職模特兒的Leanne於2017年與結婚，翌年誕下女兒陳羿辰（Abigail），一家三口非常幸福。符曉薇早前因胎兒患愛德華氏綜合症，終要接受人工流產，Jason亦陪伴太太走過低潮。可是Leanne日前卻發長文，對Jason作出連串埋怨，外間一度擔心二人感情生變。

符曉薇昨日（12日）在IG限時動態發表長文，當中明言因Jason的行為令她感到委屈，不懂珍惜二人關係，更講明好想離家出走。

【告別愛兒】第三胎患罕見病終止懷孕　符曉薇感激同路人鼓勵走出低谷

Leanne發長文埋怨老公。

當中她提及結婚時情況：寫道：「如果唔係因為abi我離家出走咗。好嬲好嬲你。我乜都唔要就嫁畀你，冇求婚、冇禮金、冇過大禮，仲將自己嘅金器畀晒你賣。 因為我一路覺得你值得，值得我乜都唔要，淨係要你，我以為你都係咁，你會珍惜我，點知聽到原來我畀咁多壓力你，嗰刻真係想離開。不過算啦，大個女㗎啦，過咗就算，希望以後就算唔稱讚，都唔好踩到一文不值。」

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或者文字令外間以為二人有離婚之意，符曉薇後來很快刪文，但已被網民所討論。

【愛妻號】符曉薇不幸宮外孕須切除輸卵管　暖男丈夫陳柏宇陪太太捱過痛失BB難關

坦承感委屈

符曉薇今日在社交平台再度發布一家三口去Staycation相片，留言：「可以放鬆吓，尋日香檳，今日紅酒。」

符曉薇自傳媒解釋，她承認跟Jason有少少嗌交，原因是對方一向不懂得稱讚太太，反而經常挑人剔，令她感傷害及委屈。

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她更認真的嬲到想離婚，因為不覺得自己除煮飯外，便甚麼也不懂，不過她稱夫妻已冰釋前嫌，但希望Jason以後會可以把內心話多講出來，不要放在心裡。」

而Jason之後亦寫咗一篇長文向老婆道歉，坦承沒理會太太感受，不懂尊重對方，用語苛刻、及永遠覺得自己是對的心態，統統都需要改變。

之後夫婦亦一起拍片，力證感情沒變。

同場加映：蔣祖曼訪問

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