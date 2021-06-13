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【疫苗接種】青少年接種疫苗有何忌諱　藥劑師學會列10常見問題Q&A

社會 18:29 2021/06/13

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

（經濟日報資料圖片）

12至15歲青少年明日後可以接種復必泰新冠疫苗。香港醫院藥劑師學會列出12-15歲青少年接種復必泰新冠疫苗的10個常見問題和解答，供市民參考：

  • Q1：患有哮喘的青少年可否接種復必泰新冠疫苗？

復必泰新冠疫苗能有效減低哮喘患者感染新冠肺炎的風險，哮喘病情受控的青少年可以接種復必泰新冠疫苗。

GINA (Global Initiative for Asthma) 對哮喘的症狀控制有以下的分類：

  • Q2：患有濕疹的青少年可否接種復必泰新冠疫苗？

復必泰新冠疫苗沒有針對濕疹人士進行有效性和安全性研究，濕疹病情穩定的青少年可接種復必泰新冠疫苗。

  • Q3：接受生物製劑治療的青少年可否接種復必泰新冠疫苗？

一些患有免疫系統疾病（如哮喘或多發性硬化症）的青少年可能服用生物製劑，因為這些藥物抑制免疫系統，疫苗所產生的免疫反應或會減弱。服用生物製劑的青少年，應在接種前和醫生商討最佳接種時間

  • Q4：復必泰新冠疫苗可否和其他疫苗同時接種？

根據美國疾病控制及預防中心 2021年5月25日的指引，復必泰新冠疫苗可以和 其他疫苗同時接種

  • Q5：青少年接種復必泰新冠疫苗有甚麼要注意？

曾對復必泰新冠疫苗的主要成份或輔成份（如聚乙二醇, PEG）有過敏反應，不應接種此疫苗 。有以下情況應先諮詢醫生才決定是否接種此疫苗：曾接種復必泰新冠疫苗或任何其他疫苗後，出現嚴重過敏反應或呼吸問題、曾注射任何藥物後暈倒、有發燒症狀、患有嚴重疾病、有服用影響免疫系統的藥物。

  • Q6：接種復必泰新冠疫苗後可引致心肌炎嗎？

現時尚未有研究證實心肌炎和接種復必泰新冠疫苗有因果關係。

  • Q7：對食物或藥物有過敏反應，可否接種復必泰新冠疫苗？

以下人士應在接種復必泰新冠疫苗前諮詢醫生，以評估對疫苗的過敏風險：懷疑對先前接種的新冠疫苗有過敏反應、有過敏性休克史 (嚴重過敏反應)、對多種食物或多於一種藥物類別曾有即時 (1小時內) 的嚴重過敏反應

另外，曾對復必泰新冠疫苗主要成份或輔成份(如聚乙二醇, PEG)有過敏反應的青少年不應接種此疫苗。

  • Q8：接種復必泰新冠疫苗會引致自閉症嗎？

自閉症主要在3歲或以下的兒童出現，多年的研究指出接種疫苗不會增加患有自閉症的風險，亦沒有臨床證據指出復必泰新冠疫苗會引致自閉症。

  • Q9：青少年與成人接種復必泰新冠疫苗後的副作用有分別嗎？

臨床研究顯示青少年和成人接種復必泰新冠疫苗後的副作用相若，較常在青少年出現的副作用包括發燒、發冷和頭痛。

  • Q10：接種復必泰新冠疫苗後可否做運動？

臨床研究顯示，12-15歲青少年接種復必泰新冠疫苗後，最常見的副作用包括注射部位疼痛、疲倦及頭 痛，因此建議接種者休息1-2天，預防疾病科學委員會建議待身體完全復原才做運動。

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責任編輯：陳梓蔚

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