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【洪永城結婚】預告跟梁諾妍婚禮直播　黃翠如恭賀反被鬧Tony護航

娛樂 17:30 2021/06/13

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

洪永城談婚禮籌備。

洪永城、鄧梓峰、鄭文、甲蟲車傳奇車迷會、榮譽會長鄺智航、甲蟲車迷你榮譽顧問馬大立昨日到如心酒店，出席「甲蟲愛不完 薪火傳世代」記者會。

乘坐甲蟲古董車到場的洪永城（Tony），近傳婚訊，人逢喜事，精神奕奕抵現場時，受在場人士祝福。榮譽會長鄺智航早前花六位數字，向林子祥購入一古董甲蟲車作為收藏品，林子祥特意拍攝短片打氣！

洪永城與梁諾妍（Inez）於2018年公開認愛，二人早前分別在社交平台上宣布喜訊，透露洪永城在廁所內求婚成功！日前正式公告要結婚！一對準新人早前更秘密影結婚相。

洪永城、鄧梓峰、鄭文等人出席甲蟲車車迷活動。

洪永城透露，他是用了三分鐘在廁所度了條「屎」橋求婚，他是直線思維的人，覺得是時機，求婚成功後，兩個都感動都喊。他說：「其實身邊很多朋友都知道，如黃翠如夫婦，林夏薇等 …我與Inez都喜歡小朋友，結婚後都朝生B方向想。待七月完成拍劇工作，便全力籌備婚禮，應該年底舉行。」

洪永城又表示，媽媽身在台灣，其他親友又遍在外地，望疫情好轉，婚禮舉行時，不用要Zoom或直播。

另提到宣布婚訊後，其好友黃翠如網上送上祝福，指多謝有人接收洪永城。不過有網民覺得對方似前度女友宣示主權。洪永城笑言:「我和Inez跟翠如，阿蕭（蕭正楠）都是好朋友，我與翠如認識十幾年，大家根本沒事，文字上看可以是多角度，我們的友情是沒有問題。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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