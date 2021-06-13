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【逆境自強】38歲陳國峰疫情下收入大減　一嚿肥肚腩練成腹肌復出做健身教練

保健美顏 18:45 2021/06/13

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陳國峰疫情下收入大減，決心苦練身形，復出做健身教練養家。

身為兩孩爸爸的TVB藝人陳國峰（Penny）最近在社交網絡分享一段健身前後轉變的短片，可見Penny由一嚿肥肚腩練成結實腹肌，成績相當令人鼓舞。Penny之所以下定決心操Fit自己，其實是由於疫情之下收入大減，於是決心重操故業，復出做健身教練幫補家計。

Penny近日在IG發布一段短片紀錄身形轉變，成功由一嚿肥肚腩練成倒三角身形，同時勵志地寫上：

努力改變，不斷進步，這就是人生。

點擊睇陳國峰轉變：

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現年38歲的Penny在2010年參加《超級巨聲2》入行，本身擁有泰國血統的他，在2015年華姐競選時，曾臨時充當曼谷佳麗吳紫薇的翻譯。Penny入行以來身兼多職，由《兄弟幫》主持、電視劇演員及歌唱演出也有涉獵。

入行前的Penny曾擔任健身教練，2016年與女友黃思雅結婚後，翌年誕下長子Regan，去年第二名兒子出生，Penny正式升格為兩孩爸爸。

    點擊圖片放大
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這次並非Penny賺外快幫補家計，去年9月，他和有經營眼鏡生意的「綠葉王」莫家淦，雙雙被影到戴上頭盔和口罩，來來回回幫忙搬運大量太陽能板上貨櫃車。二人到放飯時間，更與工友們一起席地而坐食飯盒，完全放下做藝人的身段。

莫家淦當時受訪坦承，因疫情工作量大減，剛好有朋友需要找人幫手搬運太陽能板，便答應做幾日散工，日薪900元做9小時，更表示：「不怕被人認出，無乜所謂，有飛機師都做兼職送外賣。」

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責任編輯：羅嘉欣

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