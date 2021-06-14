【明星行頭】姜濤表演即興型擲6200元帽子　奢華行頭是CHANEL旗下帽房品牌

▲ 姜濤日前在表演時即興型擲6200元帽子，原來是奢華品牌CHANEL旗下帽房的出品。

本地男子組合Mirror大熱，他們一舉一動，甚至穿上甚麼衣服都成了大家焦點，早前舉行的《Chill Club A New Stage》演唱會，台上的姜濤自然亦成了焦點所在，當時他在台上將來自法國巴黎的Maison Michel帽子拋向台下都成了大家談論的話題，這一頂帽子除了昂貴外，品牌背後原來更是出自CHANEL門下。

▲ 姜濤當日所戴的帽子來自CHANEL旗下的Maison Michel帽子工房。（圖片姜濤應援ig））

▲ 姜濤當日所戴的帽子來自CHANEL旗下的Maison Michel帽子工房。（圖片keung_show ig）

人紅自然好辦事，今時今日，各大時裝品牌都爭相為姜濤提供服裝，和年多前的情況有著天淵之別，說到早前姜濤出《Chill Club A New Stage》演唱會，小休復出的他，當晚就穿上Valentino的西裝和褲子，腳踏Christian Louboutin皮鞋和戴上Cartier的頸鏈和耳環。

但一切不及他在舞台上將帽子一擲拋向觀眾，這一頂來自法國品牌Maison Michel的帽子，正是CHANEL旗下品牌Michel製帽坊的出品。

▲ 身穿Valentino西裝、戴上Cartier頸鏈和耳環的姜濤。（攝影：陳家瑩、梁樂欣）

話說Maison Michel製帽坊於1936年由Auguste Michel創立，CHANEL的總裁Bruno Pavlovsky和當時的創作總監Karl Lagerfeld深知道若要將品牌繼往開來下去，背後必須要有強大的技術支援，於是在1995年開始陸續將多間法國傳統製衣的工房收歸旗下，而至今的收購活動一直仍未曾停止過來。

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此舉一來可以保證日後CHANEL服裝上的品質，二來更重要的是可以將法國傳統Haute Couture造衣工業保護和傳承下來。而Maison Michel帽子坊正是CHANEL於1997年收歸旗下的一間工房。

Maison Michel的厲害之處在於有人說只要你給上品牌任何一種材料，他們都可以幫你製成一頂帽子，而工房內有3,000多件由柔軟椴木雕刻而成橢圓形帽楦，亦足夠滿足到已故的Karl Lagerfeld和現任品牌創作總監Virginie Viard的需要。

至於說到品牌的帽子，當中一定少不了她經典的Virginie寬檐帽，亦即是姜濤在演唱會上一揮拋向觀眾席的一頂、當堂嚇得花姐魂不附體的一頂，畢竟Virginie寬檐帽可要6千多元一頂。

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而隨著近年街頭時裝的興起，今天的Maison Michel所推出的帽子再不是只可以配襯高級時裝的誇張款式而已，漁夫帽、Cap帽一樣可以在位於rue Cambon街道上CHANEL總店對面的Maison Michel店舖裏尋得。

當然，系出名門，身價自然不菲，一頂普遍的cap帽由$2,500起，Virginie寬檐帽的售價更視乎在帽上加上甚麼裝飾而定，而且更提供「度頭」訂帽服務，好此道者絕對不容錯過。

產品查詢：Lane Crwaford（2118 3388）、www.yoox.com

記者：何偉雄