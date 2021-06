【香港小姐】港姐鄧卓殷完成建築碩士課程　港姐Amber：潛能可以逼出來

2018年香港小姐亞軍鄧卓殷(Amber)最近完成建築碩士課程的功課,好學不捲的Amber忙於演藝工作還繼續學業,十分上進。鄧卓殷接受TOPick訪問坦言有時她感到也很疲勞,但只要訂立了目標便盡全力做好。

鄧卓殷畢業於協恩中學,在香港中學文憑試中考獲4科「5**」,之後升讀香港大學選修建築,於2017年學士畢業並任職建築見習生。翌年,Amber參加《香港小姐競選》勇奪亞軍及最上鏡小姐,之後開始發展演藝事業。

▲ 鄧卓殷於2017年在港大學士畢業。(鄧卓殷IG圖片)

鄧卓殷邊工作邊進修

在兩年前,Amber雖然忙於演藝工作仍決心繼續進修,於是選讀建築碩士課程,在最近剛剛完成所有課程。她向TOPick表示:「其實未正式畢業,不過完成了最後的Paper。」

同時兼顧事業及學業,Amber坦言:「有時真的很眼瞓,但潛能和極限都可以逼出來,也沒有不可能的事。」她又謂:「當我訂立了目標就會盡全力做好,加上娛樂圈只是世界一小部份,不可能讓自己視野變得狹窄與外界脫軌,要不斷進修增值自己。」

▲ 鄧卓殷為2018年港姐亞軍兼最上鏡小姐。(《經濟日報》資料庫)

完成學業後,Amber感慨指:「不再是全職學生,終於有一種真正踏進社會的感覺。這數年明白了生活最重要令自己和愛自己的人快樂,但工作收入要支撐生活也很重要,哈哈!」

談到近況,她透露:「有劇集拍攝中,亦都想趁空閒時間放自己一個小暑假。」

鄧卓殷正式出身

另外,她於社交平台分享自己最後的一份功課,並寫道:

過去兩年

身兼兩份全職

演員藝人 | 建築碩士

兩邊都想用盡100分努力

兩邊需要承受的壓力和工作時間

我想只有身在其中的人才明白

而...應該很少人體會過兩樣加起來是怎樣

這兩年

過了多少通宵的晚上

挑戰了自己的極限(時間管理的重要性😝)

不能用簡單言語概括當中的經歷

只能說 成長了

完成人生另一個里程碑

Thanks for supporting along the way

and Its’s time to start a New Chapter!

Exhibited on 3/F HKU Knowles Building

11am-7pm until 4 July!

3️⃣4️⃣5️⃣p.c. @lyssawilliams @hkuarchitecture