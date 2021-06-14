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【香港小姐】港姐鄧卓殷完成建築碩士課程　港姐Amber：潛能可以逼出來

娛樂 14:37 2021/06/14

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

前港姐鄧卓殷（Amber）剛剛完成建築碩士課程。

2018年香港小姐亞軍鄧卓殷（Amber）最近完成建築碩士課程的功課，好學不捲的Amber忙於演藝工作還繼續學業，十分上進。鄧卓殷接受TOPick訪問坦言有時她感到也很疲勞，但只要訂立了目標便盡全力做好。

鄧卓殷畢業於協恩中學，在香港中學文憑試中考獲4科「5**」，之後升讀香港大學選修建築，於2017年學士畢業並任職建築見習生。翌年，Amber參加《香港小姐競選》勇奪亞軍及最上鏡小姐，之後開始發展演藝事業。

【踩過界II】鄧卓殷演出租女友首拍劇演跳樓戲　Amber拍劇兼顧學業港大讀建築

鄧卓殷於2017年在港大學士畢業。（鄧卓殷IG圖片）

鄧卓殷邊工作邊進修

在兩年前，Amber雖然忙於演藝工作仍決心繼續進修，於是選讀建築碩士課程，在最近剛剛完成所有課程。她向TOPick表示：「其實未正式畢業，不過完成了最後的Paper。」

同時兼顧事業及學業，Amber坦言：「有時真的很眼瞓，但潛能和極限都可以逼出來，也沒有不可能的事。」她又謂：「當我訂立了目標就會盡全力做好，加上娛樂圈只是世界一小部份，不可能讓自己視野變得狹窄與外界脫軌，要不斷進修增值自己。」

【踩過界II】24歲鄧卓殷新劇演中學生　Amber：現實的我正修讀碩士課程

鄧卓殷為2018年港姐亞軍兼最上鏡小姐。（《經濟日報》資料庫）

完成學業後，Amber感慨指：「不再是全職學生，終於有一種真正踏進社會的感覺。這數年明白了生活最重要令自己和愛自己的人快樂，但工作收入要支撐生活也很重要，哈哈！」

談到近況，她透露：「有劇集拍攝中，亦都想趁空閒時間放自己一個小暑假。」

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鄧卓殷正式出身

另外，她於社交平台分享自己最後的一份功課，並寫道：

過去兩年
身兼兩份全職
演員藝人 | 建築碩士
兩邊都想用盡100分努力
兩邊需要承受的壓力和工作時間
我想只有身在其中的人才明白
而...應該很少人體會過兩樣加起來是怎樣

這兩年
過了多少通宵的晚上
挑戰了自己的極限(時間管理的重要性😝)
不能用簡單言語概括當中的經歷
只能說 成長了
完成人生另一個里程碑
Thanks for supporting along the way
and Its’s time to start a New Chapter!

Exhibited on 3/F HKU Knowles Building
11am-7pm until 4 July!

3️⃣4️⃣5️⃣p.c. @lyssawilliams @hkuarchitecture

Amber果然是美貌與智慧並重！

記者：梁樂欣

同場加映：葉蒨文專訪

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