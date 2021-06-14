【勁歌金曲】被豹哥單立文指太早上「神檯」非好事　吳業坤直言：我都迷失咗好耐

▲ 《勁歌金曲》被單立文指太早上「神檯」非好事，吳業坤直言：「我都迷失咗好耐。」

TVB音樂節目《勁歌金曲》最近轉換新玩法，找來樂壇具資歷的音樂人，為節目中獻唱的歌手點評。早前曾因狠評菊梓喬而被質疑的單立文（豹哥），再在《勁歌金曲》向吳業坤直言：「你太早上『神檯』，唔係一件好事。」

於昨晚（6月13日）播出的《勁歌金曲》其中環節「金榜預測」內，找來吳業坤（坤哥）自彈自唱獻唱其新歌《一路》，這首歌紀錄他到日本工作假期的體會，不少現場觀眾大讚歌曲旋律動聽、歌詞非常正能量。

【聲夢傳奇】14歲Chantel人氣直逼炎明熹 姚焯菲翻唱《戀愛預告》成網上熱搜【有片】

▲ 坤哥自彈自唱新歌《一路》。（節目截圖）

豹哥指導坤哥

身為「音樂導賞團」之一的糖兄（潘雲峰）期望坤哥的新歌會富有日本風情：「知道你去咗日本一段時間，好似做咗個洗禮，會期待新歌有日本嘅味道，但我聽唔到。」坤哥謙虛接受批評並表示會再作努力。

【世紀合照】吳業坤+193為TVB與ViuTV結邦交 坤哥三爺合作灌錄新歌

▲ 「音樂導賞團」成員。（節目截圖）

至於上次因為在節目直率的評論而受廣泛討論的豹哥，今次亦未有留力，直言：「你出道無幾耐，已經奪得兩屆『我最喜愛男歌手』，其實真係揸住一對Ace係手。衷心希望你有個『升呢（Level）』嘅過程，呢個並不容易，因為你太早被人擺咗上神檯，我覺得唔係一件好事。」

【日本工作假期】坤哥用18日京都行至東京 吳業坤感悟人生︰累了也堅持捱下去

▲ 豹哥指坤哥擁手「一手好牌」。（節目截圖）

坤哥亦坦言：「我都迷失左好耐。」豹哥覺得坤哥需要再多幾年歷練，再把他放上這個位置，可以再創高峰：「希望你搵返你嘅正路，搵返真正嘅吳業坤出黎，加油！」坤哥亦謙虛受教。

而泳兒則表示，會把坤哥的新作放到她車中的歌曲清單中，開車的時候會聽。可是不忘「撩女仔」本性的坤哥卻即謂：「擺埋我係車入面。」

【佛系坤哥】吳業坤往日本體驗工作假期 坤哥兩個月零工作：覺得自己好廢！

▲ 不過太早上「神檯」卻不是一件好事。（節目截圖）

【一路】日本工作假期半年反思人生 吳業坤坦承曾虧欠伴侶盼做真男人

回應菊梓喬事件

另外，《勁歌金曲》主持人郭偉亮（Eric Kwok）重提上次豹哥狠評歌手菊梓喬（Hana）的演唱方式後廣受討論，問到豹哥就事件有甚麼回應。

豹哥認為：「其實引起討論係好事，每個人都有自己主觀欣賞音樂嘅能力。音樂好直接，你唱嘅時候能夠打動我，就打動到我。如果你對音樂認識多一點，對音樂有平均欣賞度，會起雞皮、流眼淚。正常討論係件好事。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映：李幸倪專訪