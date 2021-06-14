【防疫抗疫基金】政府宣布延長會議展覽業資助計劃半年至明年6月30日　至今已資助31個展覽涉額逾6000萬

▲ 政府今日（14日）宣布，將延長會議展覽業資助計劃6個月至明年6月30日。（資料圖片）

本港疫情稍緩，政府今日（14日）宣布，將延長會議展覽業資助計劃6個月至明年6月30日，以回應業界要求，讓更多會展活動可以受惠，並進一步增強活動籌辦機構對在香港舉辦會展活動的信心，重振香港作為國際會展和採購樞紐的卓越地位。

政府在「防疫抗疫基金」下設立總額達10億2000萬元的計劃。計劃分為兩部分，一部分在去年10月3日推出，向在香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館舉辦的展覽和國際會議的主辦機構提供百分百的場租資助；另一部分由去年11月30開始，資助所有參與香港貿易發展局舉辦的展覽的參展商和主要會議的參加者百分之50的費用。整項計劃原訂推行至今年12月31日為止。

儘管受疫情影響，計劃推出後備受業界歡迎，截至今年5月31日，計劃共資助31個展覽，涉及資助額共約6,100萬元。

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責任編輯：曾卓鋒