【食用安全】誤信偏方生吞5隻青蛙進補　男子感染寄生蟲發高燒至40℃

▲ 誤信偏方生吞5隻青蛙進補，男子感染寄生蟲發高燒至40℃。

偏方不能亂試。內地一名男子為強身健體，一口氣生吞5隻青蛙，結果發高燒數日，送院後被診斷感染寄生蟲「曼氏裂頭蚴」。有醫生指出，感染該寄生蟲會出現發燒、肺部感染等症狀，甚至對中樞神經系統產生危害。

根據內媒報道，杭州一名53歲孫姓男子本身患高血壓，幾年前因摔跤導致右鎖骨、肩胛骨骨折，早前他聽聞「生吞青蛙可以強身健體」，於是在農田抓了5隻青蛙，每隻約有一根大拇指長短。

生吞青蛙後，事主出現打寒顫、發熱、乏力等症狀，更一度發高燒至40度，最初他自行到醫院求診服藥，體溫恢復正常，但數日後又出現發燒症狀，其家人惟有將他送到醫院進行治療。

醫生指出，孫男剛入院時，體溫仍然很高，且肺部電腦掃瞄顯示兩肺多發結節、兩肺下葉纖維灶。經醫生詢問下，才得知孫男早前生吞了5隻青蛙。院方為孫男進行詳細檢查，顯示患者體內有寄生蟲「曼氏裂頭蚴」。所幸經過針對性治療後，孫男目前已康復出院。

浙大一院感染病科主任醫生瞿婷婷表示，每年都接收不少寄生蟲感染的患者，大部分都因飲食不注意而致病。她解釋，曼氏裂頭蚴的中間宿主主要是劍水蚤、蛙、蛇等等，人類感染後會出現發燒、肺部感染等症狀，亦可能對中樞神經系統、眼部、四肢、胸腹壁產生危害。

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感染寄生蟲高危食物

早前伊利沙伯醫院感染及傳染病科鄧慶璋醫生領導的研究發現，1999至2015年伊利沙伯醫院及東區醫院共有9宗人類感染「裂頭蚴病」，均發現罕見的寄生蟲刺猬絛蟲在人體遊走。

鄧醫生曾解釋，刺猬絛蟲可引起「裂頭蚴病」，導致腦部損壞；亦可引發腦癎症，導致該人士出現抽筋、半邊身無力及視力模糊，因而求醫。

他又稱，雖人類並非絛蟲主要寄主，但也可經以下途徑受感染：

飲用未經處理的飲用水，比如郊區溪澗，或食用生蛙肉、淡水魚肉、蛇肉等，就有機會吃進帶幼蟲的水或生物。山水亦可含其他寄生蟲、細菌、動物糞便，建議飲用食水宜煮沸。

高危人士包括兒童、孕婦丶長者、長期病患者，譬如：癌症病人、使用類固醇或抑制免疫系統藥物的病人，皆不宜進食未經煮熟的食物（如：魚生）。

鄧醫生直言，尤其是三文魚刺身，大腸桿菌含量極高；亦因三文魚在鹹水及淡水生長，感染寄生蟲機會較高。他指過去就曾有個案進食三文魚刺身中的異尖線蟲幼蟲後，出現嘔吐、胃痛等。

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責任編輯：羅嘉欣