【疫下悲歌】疫下減薪一家三口月入僅$2800　28歲人妻泣訴為賺奶粉錢瞞夫賣淫

▲ 一名28歲人妻哭訴因疫下失業收入大減，為養活小孩賣淫賺錢。

台灣近日疫情嚴峻，須實施三級警戒措施，部分場所暫停營業，不少市民面對「手停口停」的問題。當地警方破獲一宗賣淫案件，其中一名28歲人妻哭訴自己疫下失業、丈夫遭減薪，一家三口月入僅$2800，才瞞着丈夫賣淫賺錢養家。

綜合台媒報道，上周四（10日）晚上7時許，警方根據線報在鳳山區和平路發現53歲男子，駕車接載28歲姓曾女子及31歲姓王女子前往一間賓館接客。曾女進入房間之後，警方隨即將3人拘捕，並在車上找到94個保險套及潤滑劑。

人妻哭訴為養兒賣淫

曾女被捕時落淚，指自己在按摩店有正職，惟因疫情店家停業；平日打散工的丈夫亦遭減薪，月入僅一萬元台幣（約2800港元），不足以應付日常開支。為了養育8個月大的嬰兒，她決定瞞着丈夫接客，賺取每次約5000元（約1400港元）的肉金，想不到才接第3名客人便遭警方拘捕。

家裏根本沒錢生活，我迫不得已才這樣做……

曾女續指，丈夫並不知道她失業，這幾天晚上外出接客，都以「去按摩店上班」為藉口。她一度哭求警方不要通知其丈夫，不然兩夫婦關係恐破裂。

▲ 28歲人妻指自己迫不得已才會賣淫賺錢。（網圖）

單親媽失業下海養家

另一名被捕的姓王女子，則是一名單親媽媽，指自己同樣是疫下失業，為了照顧中風的母親及年僅6歲的孩子，才會下海賺錢養家，希望警方能保密，不要讓她的家人知道此事。

由於2名女子在被捕時尚未進行性交易，列為證人；馬伕則依妨害風化罪移送高雄地檢署調查。

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責任編輯︰王明芳