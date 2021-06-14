【致命車禍】油麻地福特「野馬」與垃圾車相撞　31歲男乘客傷重不治

▲ 福特「野馬」與垃圾車相撞後，車頭嚴重損毁。（「香港突發事故報料區」fb圖片）

油麻地發生致命交通意外。凌晨4時許，一輛黃色福特野馬5.0（Ford Mustang 5.0）跑車，沿彌敦道快線往尖沙咀方向行駛，至北海街交界時，與正與中線行駛的垃圾車相撞，失控衝前約60米鏟上行人路，先撞毀一個巴士站路牌，再撞滙豐銀行理財中心外梯級，再反彈橫亙行車路面。

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事發後，「野馬」車頭嚴重變形，司機及乘客被困車內，途人見狀立即報警。消防接報到場，將私家車31歲姓周男司機，及同齡姓林男乘客救出，男司機頭部受傷清醒，惟男乘客昏迷，兩人同被往伊利沙伯醫院救治，後者延至早上9時45分證實不治。

警方列作奪命車禍處理，正調查車禍成因，包括是否牽涉醉酒駕駛。至於63歲姓黃垃圾車司機並無受傷。

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責任編輯：陳子謙