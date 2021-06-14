【聲夢傳奇】詹天文出局網民感可惜　Windy自勉：定會闖出屬於自己的天地

▲ 《聲夢傳奇》詹天文被淘汰。

《聲夢傳奇》在上周六（6月12日）播出的第9集，因為在上集失準的詹天文（Windy），在導師周柏豪、泳兒、JW王灝兒的商討下，成為比賽第6個被淘汰學員。

詹天文在比賽初期時是冠軍大熱，在《聲夢傳奇》第1集唱《泡沫》獲好評奪24分的高分，力壓一眾對手，當時詹天文更「教導」在「淘汰區」的姚焯菲（Chantel）要多加準備。

可是意想不到詹天文之後未能保持高水平演出，擅長高音的她在第8集更以低音唱《非走不可》時表現失準。各之，Chantel憑唱《戀愛預告》成為人氣王當上新一代女神。

不過網民認為詹天文具有一定實力，為她被淘汰出局感不值。詹天文亦在個人社交平台撰長文，回望整個比賽歷程及感謝支持者。

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為比賽減肥

為是次比賽而減30磅的詹天文先寫：

從一個微胖的小女孩，成長到現在自信地在台上展現不同的自己，真的經歷了很多，也收穫了很多。有時候在鏡頭面前表現的不是全部，背後付出的努力和代價，只有自己知道。通過這次比賽我真的成長了許多，也有很多很想感謝的人。

然後她逐一多謝6位導師周柏豪、泳兒、JW王灝兒、AGA江海迦、Gin Lee李幸倪、衛蘭及主理人主理人李克勤：

你們從一開始對我們的不熟悉，到現在慢慢了解我們每個人，真的辛苦你們了，也很感謝你們對我們所有參賽者的幫助，真的很高興能夠認識你們 每位導師都好好😭其次，也很感謝其餘14位參賽者，你們每個人散發出來的光芒都是我繼續前進的動力，希望我們每個人的潛力都能被人看到 加油🔥

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媽媽壓力大

詹天文並感情歌唱老師Cleo、Candy、節目的音樂總監Johnny，以及形象策劃Janae。然後她感激家人支持：

也很想感謝我的家人朋友們，我的媽媽差不多每次拍攝都會跟著我，她比我更辛苦，她也一樣承受著很大的壓力，這段時間也真的辛苦你了❤️我的朋友們在比賽期間也一直很支持我，每次我遇到挫折他們都會來關心、開導我，真的謝謝你們❤️😭

她又向粉絲表示：

真的很感謝我所有粉絲們，還有支持我的所有人，你們的每一句話，真的能讓我重拾信心，你們不用擔心，我一定會重新找回初心，找回我的那一份自信，不會讓你們失望🔥❤️我愛你們

最後對於自己選擇放棄不以本身擅長的高音作賽，她表示：

有人問我「有沒有後悔過突破自己，而不是繼續做自己擅長的事」我回答他，沒有。也從來沒有懷疑過，因為我知道，真正的成功是需要經歷很多次失敗的，我一定會繼續突破，闖出屬於自己的一番天地。 這是我很喜歡的一句話「我寧願真實的自己被人討厭，也不願虛偽的自己被人喜歡」 謝謝喜歡我的每一個人❤️我會繼續加油的❤️